सुधागडात ‘सन्मान समिती’चा डंका
खासदार धैर्यशील पाटलांच्या पत्नी नीलिमा पाटील यांचा पराभव
अमित गवळे ः सकाळ वृत्तसेवा
पाली, ता. ९ (वार्ताहर) ः संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचे लक्ष असलेल्या सुधागड तालुक्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकीत मोठा राजकीय बदल दिसून आला. जांभूळपाडा जिल्हा परिषद गटातून शिवसेना (शिंदे गट) आणि ‘सुधागड सन्मान समिती’च्या उमेदवार शर्मिला शरद बोडके यांनी भाजपच्या उमेदवार आणि माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा नीलिमा धैर्यशील पाटील यांचा २,९३१ मतांनी पराभव केला.
सोमवारी (ता. ९) झालेल्या मतमोजणीत शर्मिला बोडके यांनी सुरुवातीपासूनच मोठी आघाडी घेतली होती. त्यांना एकूण १०,०६० मते मिळाली, तर भाजपच्या नीलिमा पाटील यांना ७,१२९ मतांवर समाधान मानावे लागले. निवडणुकीच्या सुरुवातीलाच भाजपने तालुक्याबाहेरील उमेदवार नीलिमा पाटील यांना जांभूळपाड्यातून उमेदवारी दिल्याने स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी होती. यातूनच सुधागड सन्मान समितीची निर्मिती झाली, जिथे शिंदे गट, ठाकरे गट आणि शेकाप यांनी स्थानिक अस्मितेसाठी हातमिळवणी केली.
ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हा संपर्कप्रमुख मिलिंद देशमुख आणि तालुकाप्रमुख रवींद्र देशमुख यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता; मात्र मतदारांनी नेत्यांच्या पक्षांतरापेक्षा ‘सुधागडचा स्वाभिमान’ महत्त्वाचा मानत शर्मिला बोडके यांना मतदान केले. ‘हा विजय तालुक्याच्या अस्मितेचा हा विजय तालुका सन्मान समितीचा, समस्त सुधागडवासीयांचे आभार,’ अशा प्रकारचा संदेश सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.