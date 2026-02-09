जे कुठेच घडले नाही, ते सुधागडात घडले संमिश्र कौल कुठे ''सन्मान समिती''ची सरशी, तर कुठे ''कमळ'' फुलले; तर कुठे मशाल पेटली तर कुठे घड्याळ चालले
पाली, ता. ९ (वार्ताहर) ः सुधागडच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचा निकाल सोमवारी (ता. ९) जाहीर झाला.स्थानिक विरुद्ध बाहेरचा उमेदवार आणि सुधागड सन्मान समितीची अभूतपूर्व युती यामुळे गाजलेल्या या लढतीत मतदारांनी कोणा एका पक्षाची पाठराखण न करता उमेदवाराची ताकद आणि स्थानिक अस्मितेचा विचार करत संमिश्र कौल दिला आहे.
जांभूळपाडा जिल्हा परिषद गटात मोठी चुरस होती. येथे खासदार धैर्यशील पाटील यांच्या पत्नी नीलिमा पाटील यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. शिंदे गटाच्या शर्मिला बोडके यांनी स्थानिक अस्मितेचा मुद्दा लावून धरत नीलिमा पाटील यांचा दोन हजार ९३१ मतांनी दणदणीत पराभव केला. शर्मिला बोडके यांना १० हजार ०६० मते मिळाली, तर नीलिमा पाटील सात हजार १२९ मतांवर स्थिरावल्या. पक्षांतराचे राजकारण आणि बाहेरचा उमेदवार लादणे मतदारांना रुचले नसल्याचे या निकालाने स्पष्ट केले आहे.
या निवडणुकीत सुधागडमध्ये सुधागड सन्मान समितीने भाजपसमोर मोठे आव्हान उभे केले होते. भाजपने राबगाव गट आणि दोन गण राखले असले, तरी प्रतिष्ठेच्या जांभूळपाडा गटात झालेला पराभव खासदारांच्या नेतृत्वासाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. दुसरीकडे, ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादीनेही आपली ताकद दाखवून देत आगामी राजकारणाची दिशा स्पष्ट केली आहे.
राबगावमध्ये ‘कमळ’ तर परळीत ‘मशाल’ धगधगली
राबगाव गट: जिल्हा परिषद गटात भाजपने आपले अस्तित्व राखले आहे. येथे भाजपचे चंद्रकांत वारगुडा यांनी शेकापच्या काशिनाथ हंबीर यांचा एक हजार ८७४ मतांनी पराभव करत विजय मिळवला. (वारगुडा: ९,८०७ मते, हंबीर: ७,९३३ मते).
परळी गण: येथे ठाकरे गटाच्या प्रणिता परदेशी यांनी विजयाचा विक्रम प्रस्थापित केला. त्यांनी भाजपच्या सुनंदा सिंदकर यांचा दोन हजार ५८८ मतांनी पराभव केला. प्रणिता परदेशींना पाच हजार ६८३ तर सुनंदा सिंदकर यांना तीन हजार ०९५ मते मिळाली. व जांभूळपाडा निकालात राजेश परदेशी यांचा मोठा वाटा असून ते किंगमेकर ठरले.
पंचायत समिती गणांत राष्ट्रवादीची एन्ट्री
अडुळसे गण: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संदेश शेवाळे यांनी शेकापच्या मिलिंद शेळके यांचा २,०१८ मतांनी पराभव करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. संदेश शेवाळे यांना ५,६९० मते मिळाली.
जांभूळपाडा गण: येथे भाजपने बाजी मारली आहे. जागृती मानकर यांनी शेकापच्या अतिश सागळे यांचा ८१३ मतांनी पराभव केला.
राबगाव गण: भाजपच्या सुनीता लेंडी यांनी शेकापच्या मनिषा डोके यांचा ९४६ मतांनी पराभव करून विजय संपादन केला.
पाली ः विजयानंतर उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांनी गुलालाची उधळण करून जल्लोष साजरा केला. (छाया: अमित गवळे)
