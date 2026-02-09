भाजपात पक्षांतर करणाऱ्या शेकापच्या मातब्बरांना पराभव
भाजपात पक्षांतर करणाऱ्या शेकापच्या मातब्बरांना पराभव
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. ९ : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत शेतकरी कामगार पक्षातून (शेकाप) भाजपामध्ये प्रवेश केलेल्या काही मातब्बर उमेदवारांना अनपेक्षित पराभवाचा धक्का बसला आहे. शेकापच्या बळावर यापूर्वी एकहाती विजय मिळवणारे हे नेते पक्षांतरानंतर मतदारांची साथ टिकवण्यात अपयशी ठरल्याचे निकालातून स्पष्ट झाले आहे. या निकालामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
अलिबाग तालुक्यातील आंबेपूर जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपाच्या चित्रा पाटील यांना ४,५१५ मतांनी पराभव स्वीकारावा लागला. जिल्हा परिषदेच्या माजी बांधकाम सभापती म्हणून ओळख असलेल्या चित्रा पाटील यांना स्थानिक पातळीवरील प्रभाव असूनही विजय मिळवता आला नाही. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा ॲड. निलिमा पाटील यांचाही पराभव झाला. सुधागड-पाली पंचायत समितीच्या जांभुळपाडा गटातून निवडणूक लढवणाऱ्या निलिमा पाटील यांना २,९३१ मतांनी हार पत्करावी लागली. विशेष म्हणजे या दोन्ही उमेदवारांचा पराभव शिवसेना शिंदे गटाच्या उमेदवारांनी केला. शेकापमधील फुटीनंतर भाजपात प्रवेश केलेले माजी आमदार पंडित पाटील यांच्या कुटुंबालाही या निवडणुकीत मोठा फटका बसला. त्यांचे पुत्र सवाई पाटील यांचा अलिबागच्या शहापूर गटातून पराभव झाला, तर पत्नी भावना पाटील यांना रोहा पंचायत समितीच्या घोसाळे गटातून पराभव स्वीकारावा लागला. विशेष म्हणजे हे दोन्ही उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले, जे त्यांच्या पूर्वीच्या राजकीय प्रभावाच्या तुलनेत मोठे धक्कादायक मानले जात आहे.
या निकालांमुळे पक्षांतराचा स्थानिक राजकारणावर होणारा परिणाम पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. शेकापच्या पारंपरिक मतदारांनी पक्षांतर केलेल्या उमेदवारांना साथ न दिल्याची चर्चा रंगली असून, आगामी काळात जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांवर या निकालांचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
