रायगडमध्ये शेकापला मोठा धक्का
पक्षांतर करणाऱ्यांनाही नाकारले; शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी वाद मतपेटीतही
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. ९ : रायगड जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निकालाने जिल्ह्यातील पारंपरिक राजकीय समीकरणांना मोठा धक्का दिला आहे. अनेक वर्षे जिल्हा परिषदेवर वर्चस्व राखणाऱ्या शेतकरी कामगार पक्षाला (शेकाप) यंदा एकही जागा जिंकता आली नाही. या निकालामुळे शेकापच्या प्रभावाला मोठी उतरती कळा लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे शेकापमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या काही मातब्बर उमेदवारांनाही मतदारांनी नाकारल्याने पक्षांतराचा फायदा झाला नाही, हे अधोरेखित झाले.
शेतकरी कामगार पक्षाचा सातत्याने होत असलेल्या पराभवाचे सातत्य या निवडणुकीतही कायम राहिले. शेकापला पक्षफुटीचा मोठा फटका बसला. शेकाप सोडून भाजपत गेलेल्या जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा ॲड. नीलिमा पाटील, माजी बांधकाम सभापती चित्रा पाटील, माजी आमदार पंडित पाटील यांच्या पत्नी भावना पाटील, पुत्र सवाई पाटील यांचा मोठा पराभव झाला. रायगड जिल्ह्यात ही निवडणुक महायुतीच्या घटकपक्षांमध्येच लढवली. राष्ट्रवादी विरुद्ध शिवसेना असे या लढतीला स्वरुप होते. राष्ट्रवादी विरुद्ध शिवसेना हा वाद जिल्ह्यात वाढत असल्याचा या निकालावरून दिसून आले. दक्षिण रायगडमध्ये राष्ट्रवादीच्या बहुतांश उमेदवारांना शिवसेनेच्याच उमेदवारांनी पराभूत केले. कर्जतमध्ये शिवसेनेचे आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या सर्व उमेदवारांना पराभव स्वीकारावा लागला. या निकालात महाविकास आघाडीचे घटकपक्ष असलेल्या शेकाप, काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाला पराभवाचा सामाना करावा लागला. ५९ सदस्यीय जिल्हा परिषदेत शिवसेना शिंदे गटाने सर्वाधिक २१ जागा, राष्ट्रवादी काँग्रेसने १६, तर भाजपने १५ जागा पटकावल्या. शिवसेना ठाकरे गटाला पाच जागांवर समाधान मानावे लागले, तर काँग्रेसने दोन जागा जिंकल्या. स्पष्ट बहुमतासाठी आवश्यक ३० जागांचा आकडा कोणालाही गाठता आला नसल्याने सत्तास्थापनेसाठी युती अपरिहार्य ठरणार आहे.
पक्षीय बलाबल
जिल्हा परिषद
शिवसेना शिंदे गट - २१
भाजप - १५
राष्ट्रवादी काँग्रेस - १६
शिवसेना ठाकरे गट - ५
काँग्रेस - २
शेकाप - ०
पंचायत समिती
शिवसेना शिंदे गट - ३७
भाजप - २९
शिवसेना ठाकरे गट - १३
राष्ट्रवादी काँग्रेस - २८
शेकाप - ७
काँग्रेस - ४
