नवघर शाळेत हळदी-कुंकवाच्या वाणातून दिला ''स्त्री-शिक्षणाचा'' मंत्र
अमित गवळे सकाळ वृत्तसेवा
पाली, ता. ११ (वार्ताहर) ः केवळ सण साजरा करणे हाच उद्देश न ठेवता, समाजातील अनिष्ट प्रथांना छेद देण्यासाठी आणि मुलींच्या शिक्षणाचा जागर करण्यासाठी नवघर शाळेत एक अनोखा हळदी-कुंकू सोहळा पार पडला. लेक शिकवा अभियानांतर्गत मंगळवारी (ता. १०) आयोजित या कार्यक्रमात पारंपरिक प्रथांना सामाजिक प्रबोधनाची जोड देण्यात आली.
कार्यक्रमाची सुरुवात माता-पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केलेल्या रांगोळी स्पर्धेने झाली. केवळ फुला-पानांची नक्षी न काढता, मुलगी वाचवा, मुलगी शिकवा आणि स्त्री-शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देणारे संदेश रांगोळीतून रेखाटण्यात आले होते. पालकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या या कलात्मक सहभागाने शाळेचे अंगण वैचारिक विचारांनी न्हाऊन निघाले. कार्यक्रमात प्रबोधनपर मार्गदर्शन करताना नवघर येथील ज्येष्ठ नागरिक जोशी यांनी परखड मते मांडली. त्या म्हणाल्या, बालविवाह हा मुलींच्या आयुष्याला लागलेली कीड आहे. मुलींना लग्नाच्या बेडीत न अडकवता शिक्षणाचे बळ देऊन त्यांना स्वावलंबी बनवणे, हीच काळाची गरज आहे. त्यांच्या या मार्गदर्शनाने उपस्थित माता-पालकांमध्ये जागृती निर्माण झाली.
शाळेतील महिला शिक्षिका आणि विद्यार्थिनींनी पारंपरिक वेशभूषेत या सोहळ्यात सहभाग घेतला. एकमेकींना वाण वाटताना मुलींचे शिक्षण हाच केंद्रबिंदू ठेवण्यात आला होता. धार्मिक विधीच्या पलीकडे जाऊन मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी एकत्र येण्याचा संकल्प या निमित्ताने करण्यात आला. नवघर शाळेचा हा उपक्रम समाजासाठी दीपस्तंभ ठरणारा असून, यामुळे शाळा आणि पालकांमधील संवाद वाढण्यास मदत झाली आहे. मुख्याध्यापक संगीता बैकर यांच्या नेतृत्वाखाली या कार्यक्रमाचे चोख नियोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी वृषाली गुरव, शितल पाटील, अनुजा माने या शिक्षकांनी विशेष परिश्रम घेतले.
पाली ः नवघर शाळेत हळदी-कुंकू कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना जोशींसोबत उपस्थित शिक्षक व विद्यार्थी. (छायाचित्र, अमित गवळे)
