महाशिवरात्री विशेष निसर्गाच्या कुशीतील प्राचीन ऐतिहासिक ''उद्धर रामेश्वर'' मंदिर
महाशिवरात्री विशेष
निसर्गाच्या कुशीतील प्राचीन ऐतिहासिक उद्धर रामेश्वर मंदिर
पाली, ता. १४ (वार्ताहर) ः सह्याद्रीच्या डोंगररांगा आणि निसर्गदत्त वनसंपदेने नटलेल्या सुधागड तालुक्यातील श्री क्षेत्र उद्धर रामेश्वर देवालयाचे स्थान केवळ अध्यात्मिक केंद्रच नाही, तर ऐतिहासिक आणि दुर्मिळ वनसंपदेचा वारसा सांगणारे पर्यटन स्थळही आहे. महाशिवरात्रीनिमित्त या प्राचीन शिवमंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची मोठी मांदियाळी पाहायला मिळते.
समुद्रसपाटीपासून साधारण ५२५ मीटर उंचीवर वसलेले हे गाव चोहोबाजूंनी दाट जंगलाने वेढलेले आहे. येथील ग्रामस्थांनी जवळपास २०० एकर क्षेत्रावर पसरलेली देवराई अत्यंत श्रद्धेने जोपासली आहे. या परिसरात अशोक, केतकी यांसारखी दुर्मिळ झाडे आणि असंख्य वनौषधींचे दर्शन घडते. मंदिर टेकडीवर वसल्यामुळे येथील वातावरण वर्षभर थंड आणि प्रसन्न असते. यामुळे पर्यटकांना हे ठिकाण खुणावत आहे. येथील ऐतिहासिक पुरातन विहीर दोन वर्षांपूर्वी पुर्नजिवीत करण्यात आली आहे.
ऐतिहासिक वारसा आणि स्थापत्यशैली
रामेश्वर मंदिराचा इतिहास अत्यंत प्राचीन आहे. इतिहास संशोधक संदीप मुकुंद परब यांच्या मागील वर्षी प्रसिद्ध झालेल्या शोधनिबंधानुसार, या मंदिराचा जिर्णोद्धार वेदमूर्ती शिवरामभट चित्राव यांनी सन १७४३ (शके १६६५) मध्ये केला होता. शिवरामभट हे शनिवारवाड्याच्या कामाशी संबंधित प्रसिद्ध बांधकामतज्ज्ञ होते. मंदिराच्या भिंतीवर सन १६६५ चा शिलालेख असून, येथे ऐतिहासिक सूर्यकुंड आणि रामकुंड आहेत. विशेष म्हणजे, भर उन्हाळ्यातही या कुंडांतील पाणी थंड आणि गोड असते.
पौराणिक आणि शिवकालीन संदर्भ
अख्यायिकेनुसार, सीतेच्या शोधात निघालेल्या श्रीरामांना जखमी जटायू याच ठिकाणी भेटला होता. आजही रामकुंडातील दगडावर रामाच्या पादुका आणि जटायूच्या नखांच्या खुणा असल्याचे भाविक मानतात. ऐतिहासिकदृष्ट्या, राणी येसूबाई यांनीही या मंदिरात दर्शनासाठी मुक्काम केल्याची नोंद आढळते.
महाशिवरात्रीचा उत्साह
महाशिवरात्रीनिमित्त याठिकाणी विशेष पूजा, अभिषेक आणि भजनांचे आयोजन करण्यात आले आहे. भाविकांना जाण्यासाठी महागाव आणि उद्धर अशा दोन मार्गांची सोय आहे. रायगड जिल्हा परिषदेच्या निधीतून या परिसराचा विकास करण्यात आला असून, शुद्ध हवा आणि आध्यात्मिक शांततेसाठी हे थंड हवेचे ठिकाण म्हणून नावारूपास येत आहे.
फोट ओळ, पाली, रामेश्वर मंदिर. (छायाचित्र, अमित गवळे)
फोट ओळ, पाली, रामेश्वर गावभोवती असलेली वृक्षराजी व निसर्गरम्य परिसर (छायाचित्र, अमित गवळे)
फोट ओळ, पाली, रामेश्वर मंदिरासमोरील दगडी दिपमाळ. (छायाचित्र, अमित गवळे)
