जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेच्या हालचाली
विरोधात लढलेले सत्तेसाठी एकत्र ः ज्याचे जास्त सदस्य त्यास अध्यक्षपद
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १४ : अलिबागमध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला असून रायगड जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेसाठी जुळवाजुळव सुरू झाली आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या निकालानंतर कोणत्या पक्षाची कोणासोबत युती होणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. निवडणुकीत एकमेकांविरोधात लढलेले शिंदे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप हे तिन्ही पक्ष सत्ता स्थापनेसाठी एकत्र येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांपूर्वी महायुतीच्या घटक पक्षांमध्ये झालेल्या अलिखित करारानुसार सर्वाधिक सदस्य असलेल्या पक्षाला अध्यक्षपद देण्याचे ठरले होते. त्या अनुषंगाने शिंदे गटाचा अध्यक्ष होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे बोलले जात आहे. रायगड जिल्हा परिषदेच्या ५९ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत शिंदे गटाने सर्वाधिक २१ जागा जिंकून आघाडी घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने १६ तर भाजपाने १५ जागांवर विजय मिळवला. निकाल ९ फेब्रुवारी रोजी जाहीर झाल्यानंतर सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग आला. संभाव्य सत्तासमीकरण लक्षात घेऊन तिन्ही पक्षांनी संघटनात्मक तयारी सुरू केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेतेपदी मधुकर पाटील, भाजपाच्या गटनेतेपदी वैकुंठ पाटील आणि शिंदे गटाच्या गटनेतेपदी मानसी दळवी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्त्यांमुळे आगामी सत्तास्थापनेत समन्वय राखण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जाते.
विशेष सभेची प्रतिक्षा
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार लवकरच विशेष सभेचे आयोजन होणार आहे. या सभेत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि विविध विषय समित्यांच्या सभापतींची निवड केली जाणार आहे. महायुतीकडून अध्यक्ष पदासाठी एकमेव उमेदवारी अर्ज दाखल केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शिवसेनेतील सूत्रांच्या माहितीनुसार अध्यक्षपदासाठी एकसंघ भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, उमेदवारीबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
पक्षांमध्ये चर्चांच्या फेऱ्या
अध्यक्षपदासाठी एकापेक्षा अधिक अर्ज दाखल झाले, तर नियमानुसार मतदान घ्यावे लागेल. अशा परिस्थितीत तिन्ही पक्षांतील अंतर्गत समन्वय आणि संख्याबळ निर्णायक ठरणार आहे. सत्तास्थापनेची प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी पक्षांमध्ये चर्चांचे फेरे सुरू असून राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. परिणामी, रायगड जिल्हा परिषदेतील सत्तेचे समीकरण कसे आकार घेते याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
राष्ट्रवादी-भाजपा सदस्यांची गोवा सहल
विजयी झालेले भाजपा- राष्ट्रवादीचे सदस्य आपल्या कुटुंबियांसह गोवा सहलीचा आनंद लुटत आहेत. सत्तास्थापनेसाठी सदस्यांवर दबाव पडण्याची शक्यता असल्याने त्यांना सुरक्षित स्थळी हालवण्यात आले आहे. ९ फेब्रुवारीला निकाल लागल्यानंतर लगेचच येथील सदस्यांनी गोवा गाठला.
