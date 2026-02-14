कोकणात ‘सुरक्षित तट – समृद्ध भारत’ मोहिमेला बळ
कोकणात ‘सुरक्षित तट-समृद्ध भारत’ मोहिमेला बळ
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरे येथे रॅलीचे स्वागत
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १४ : वंदे मातरम् कोस्टल सायक्लोथॉनचे शुक्रवारी (ता. १३) लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठात स्वागत पार पडले. कोकण किनारपट्टीच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र शासनाच्या सुरक्षित तट-समृद्ध भारत या मोहिमेअंतर्गत आयोजित वंदे मातरम् कोस्टल सायक्लोथॉनचे विद्यापीठामध्ये आगमन झाले. या उपक्रमामुळे कोकणात राष्ट्रभक्ती, सुरक्षा जनजागृती आणि नागरिक सहभागाला नवे बळ मिळणार आहे, असा विश्वास जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी व्यक्त केला.
ही सायक्लोथॉनने विद्यापीठात सकाळी ९ वाजता दाखल झाली. यानंतर रॅलीने महाड, सोवेली गाव (दापोली) दाभोळ, गुहागर असा प्रवास सुरू केला. विद्यापीठात ध्वजप्रदर्शन समारंभात रायगड जिल्हाधिकारी किसन जावळे, विद्यापीठ अधिष्ठाता एस. एल. नलबलवार, माणगाव तालुका प्रांताधिकारी संदीपान सानप, माणगाव तालुका तहसीलदार विपीन लोकरे, एनसीसीचे अधिकारी मेजर डॉ. मिलिंद भगत आणि विद्यापीठाचे अधिकारी आणि विद्यापीठाचे कुलगुरू के. व्ही. काळे आणि कुलसचिव अमित शेष यांच्या मार्गदर्शनाने सर्व मान्यवरांच्या हस्ते सायक्लोथॉनला प्रारंभ करण्यात आला.