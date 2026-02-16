कोकणातील शिक्षण व्यवस्था वाचवण्यासाठी शिक्षक आक्रमक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रेंकडे पालीतील बैठकीत वाचला मागण्यांचा पाढा
कोकणातील अनुदानित शाळांच्या अस्तित्वावर संकट
आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रेंकडे शिक्षकांनी वाचला मागण्यांचा पाढा
पाली, ता. १६ (वार्ताहर) : कोकणातील अनुदानित माध्यमिक शाळांसमोर सध्या अस्तित्वाचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. शासन निर्णयातील जाचक अटी, प्रलंबित पगार आणि पेन्शनच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी पाली येथील शासकीय विश्रामगृहात आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी शुक्रवारी (ता. १३) सायंकाळी शिक्षकांची भेट घेतली. या वेळी झालेल्या बैठकीत कोकणातील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून स्वतंत्र संच मान्यता देण्याची मागणी शिक्षकांनी केली.
१५ मार्च २०२४ला शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या संच मान्यतेच्या निर्णयामुळे कोकणातील शाळा पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असल्याचे शिक्षकांनी निदर्शनास आणून दिले. कोकणातील डोंगराळ भाग, दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र आणि घटती लोकसंख्या यांचा विचार न करता पटसंख्या ही एकमेव अट लावल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. केवळ विद्यार्थीसंख्येवर आधारित शिक्षक मंजूर केल्यास शैक्षणिक दर्जा टिकणार नाही, असे मत शिक्षकांनी व्यक्त केले. तसेच कोकणसाठी पूर्वीप्रमाणे तुकडीवर आधारित शिक्षक संच मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. या बैठकीला शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप म्हसे, जिल्हा सचिव विनोड डाकी, संपर्कप्रमुख एल. एल. ठाकरे यांसह अनेक शिक्षक व मान्यवर उपस्थित होते.
शाळा बंद होण्याचा धोका
नव्या निकषांमुळे २०२४-२५मध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील तब्बल ५७ शाळा बंद पडू शकतात, तर इयत्ता नववी आणि दहावीचे १०१ वर्ग कमी होण्याची भीती आहे. २०२५-२६मध्ये ही परिस्थिती आणखी गंभीर होईल, असा इशाराही या वेळी देण्यात आला.
विषय शिक्षकांची गरज
८ जानेवारी २०१६च्या निर्णयानुसार नववी आणि दहावीसाठी इंग्रजी, गणित, विज्ञान आणि समाजशास्त्र या विषयांसाठी किमान शिक्षक आवश्यक असणारी तरतूद कायम ठेवावी.
पगार आणि पे युनिटचा गोंधळ
शिक्षकांच्या वेळेवर न होणाऱ्या पगाराबाबतही बैठकीत तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. अलिबाग पे युनिटमार्फत केवळ एक दिवस कॅम्प लावला जातो, मात्र नक्की कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे याची यादी न देता अनेक थकीत बिले जाणीवपूर्वक परत पाठवली जातात, असे शिक्षकांनी सांगितले. यासंदर्भात म्हात्रे यांनी शुक्रवारी (ता. २०) अलिबाग येथे शिक्षणाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले.
जुनी पेन्शन आणि टप्पा अनुदान
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आमदार म्हात्रे लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत. तसेच टप्पा अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असताना अनेक शिक्षक सेवानिवृत्त होत आहेत त्यांना नियमानुसार तातडीने लाभ मिळावा, अशी मागणी करणारे निवेदन या वेळी देण्यात आले.
कोकणातील शिक्षण व्यवस्था वाचवण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे. संच मान्यता आणि पेन्शनच्या प्रश्नावर शासन स्तरावर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी मी पुढाकार घेईन.
- ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार
पाली ः आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी शिक्षकांशी संवाद साधला.
