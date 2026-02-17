शिवजयंतीचा उत्साह : भगव्या रंगाने न्हाली बाजारपेठ
शिवरायांची प्रतिमा, राजमुद्रा असलेल्या झेंड्यांना मोठी मागणी
पाली, ता. १७ : स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीला अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले असून, संपूर्ण रायगड जिल्हा शिवमय झाला आहे. बाजारपेठांमध्ये भगव्या रंगाची उधळण झाली असून, विविध प्रकारचे ध्वज, टी-शर्ट, फेटे व उपरण्यांनी दुकाने सजली आहेत. शिवरायांच्या पराक्रमाची साक्ष देणाऱ्या या भूमीत शिवजयंतीचा उत्साह ओसंडून वाहत आहे.
यंदा बाजारात राजमुद्रा असलेले भगवे झेंडे, ‘प्रतिपच्चंद्रलेखेव…’ अशी राजमुद्रा छापलेले ध्वज, अश्वारूढ शिवरायांचे आकर्षक डिजिटल प्रिंटेड झेंडे आणि ‘जाणता राजा’ अशी अक्षरे असलेले विशेष ध्वज उपलब्ध झाले आहेत. दुचाकींसाठी छोटे झेंडे, रिक्षा व चारचाकींसाठी मध्यम आकाराचे ध्वज तसेच चौकात लावण्यासाठी १० ते १५ फुटांचे भव्य भगवे ध्वज विक्रीसाठी आले आहेत.
युवकांकडून भगवे टी-शर्ट, उपरणे आणि फेट्यांना मोठी मागणी असून, शिवजयंती उत्सवाची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. ठिकठिकाणी झेंडे डौलाने फडकताना दिसत असून, संपूर्ण परिसर शिवभक्तीच्या जल्लोषात न्हाऊन निघाला आहे. शिवप्रेमींकडून मोठ्या उत्साहात खरेदी सुरू असून, यंदाची शिवजयंती अधिक दिमाखात साजरी होणार असल्याचे चित्र आहे.
बाजारात व महामार्गावर दुकानांची रेलचेल
मुंबई-गोवा महामार्गालगत आणि सर्वच बाजारपेठा व प्रमुख नाक्यांवर झेंडे आणि शिवरायांच्या मूर्ती विक्रेत्यांची संख्या वाढली आहे. रायगडावर दर्शनासाठी जाणारे शिवप्रेमी आवर्जून या साहित्याची खरेदी करीत आहेत. याशिवाय शिवजयंतीनिमित्त विविध ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केले जातात तिथेदेखील या झेंड्यांचा व साहित्याचा वापर केला जातो. दुचाकीपासून ते महागड्या गाड्यांपर्यंत सर्वत्र भगवा ध्वज डौलाने फडकत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
फोटो ओळ, पाली : महाराजांचे फोटो, राजमुद्रा असलेले भगवे झेंडे. (छायाचित्र, अमित गवळे)
