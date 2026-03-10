अलिबाग : महिला दिनानिमित्त झिराड येथे मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर संपन्न
महिला दिनानिमित्त झिराड येथे मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर
अलिबाग, दि.८ (बातमीदार) : महिला दिनानिमित्त झिराड गावातील नागरिकांसाठी रविवार (ता. ८) मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर पार पडले. टीसीपीएल फाउंडेशन, दि मदर तेरेसा मेमोरियल सोशल वेल्फेअर ट्रस्ट आणि झिराड ग्रामपंचायत यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हा परिषद सदस्य दिलीप भोईर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे शिबिर झाले. या शिबिराला ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
आरोग्य शिबिरामध्ये तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी रक्तदाब, मधुमेह, ईसीजी, नेत्र चिकीत्सा यासह विविध आजारांची तपासणी करण्यात आली. तसेच रुग्णांना आवश्यक ते औषधोपचार व आरोग्यविषयक मार्गदर्शन केले. या शिबिराचे उद्घाटन जिल्हा परिषद सदस्य दिलीप भोईर यांच्या उपस्थितीत फाउंडेशनचे साकिब कनोरिया, काहिनी कनोरिया यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी झिराड ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच दर्शना भोईर, ग्रामविकास अधिकारी संजय पाटील उपस्थित होते.
गावातील नागरिकांसाठी काहीतरी करण्याची इच्छा होती. त्यादृष्टीने दिलीप भोईर यांच्या सहाय्याने आम्ही आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन केले आहे. यापुढेही असे शिबिर आयोजित करण्यात येतील. तसेच, येथील रुग्णालयाला मदत करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, असे फाउंडेशनचे साकिब कनोरिया यांनी सांगितले.
झिराड गावात टीसीपीएल फाउंडेशन, दी मदर तेरेसा मेमोरियल सोशल वेल्फेअर ट्रस्ट आणि झिराड ग्रामपंचायत यांच्या विद्यमाने आरोग्य शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. शिबिराच्या माध्यमातून ग्रामस्थांची तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून आरोग्य तपासणी करण्यात आली. तसेच आवश्यक ते औषधोपचार व मार्गदर्शन देण्यात आले. यापुढेही अशी आरोग्य शिबिरे आयोजित करण्यात येतील, अशी माहिती दिलीप भोईर यांनी दिली.
