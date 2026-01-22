जिल्हा परिषदेसह पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी
महाडमध्ये ५० अर्ज दाखल; एकूण संख्या ६८ वर
महाड, ता. २२ (बातमीदार) : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या बुधवारी (ता. २१) शेवटच्या दिवशी महाड तालुक्यातून तब्बल ५० उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी आतापर्यंत दाखल झालेल्या अर्जांची एकूण संख्या ६८ झाली आहे.
महाड तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या पाच गटांसाठी तसेच पंचायत समितीच्या दहा गणांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून, यापैकी जिल्हा परिषदेसाठी एकूण २५ तर पंचायत समितीसाठी ४३ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. बुधवारी शेवटच्या दिवशी जिल्हा परिषदेसाठी २१ तर पंचायत समितीसाठी २९ अर्ज दाखल झाले. जिल्हा परिषद गटांमध्ये करंजाडी गटातून आठ, दासगाव गटातून तीन, नडगाव तर्फे तुडील गटातून सहा, तर बिरवाडी व खरवली गटांतून प्रत्येकी चार उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. पंचायत समिती गणांसाठी धामणे, बिरवाडी व दासगाव गणातून प्रत्येकी तीन अर्ज, नाते, करंजाडी व विन्हेरे गणातून प्रत्येकी पाच अर्ज, तर खरवली, नडगाव तर्फे बिरवाडी व अप्पर तुडील गणातून प्रत्येकी चार अर्ज दाखल झाले आहेत. यामध्ये वरंध गणातून सर्वाधिक सात उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याचे समोर आले आहे. या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना (ठाकरे गट), शिवसेना (शिंदे गट) तसेच अन्य राजकीय पक्षांकडूनही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.