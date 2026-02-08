गोगावलेंच्या पुत्रासह दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला
महाड, ता. ८ (बातमीदार) : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचा अंतिम निकाल आज जाहीर होणार आहे. महाड तालुक्यातील ६७.९ टक्के मतदारांनी आपला कौल दिला असून, मंत्री भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले यांच्यासह इतर उमेदवारांचे भवितव्य या वेळी ठरणार आहे.
तालुक्यामध्ये नडगावतर्फे बिरवाडी जिल्हा परिषद गटातून रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांचे चिरंजीव विकास गोगावले उमेदवार आहेत. याशिवाय शिरगावचे सरपंच सोमनाथ ओझरडे ठाकरे गटाच्या तिकिटावर करंजाडी गटातून निवडणूक लढवत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप युती विरोधात शिंदे गट अशी या ठिकाणी लढत असून, मागील निवडणुकीत शिवसेनेने निर्विवाद वर्चस्व मिळवले होते. त्यामुळे शिवसेना आपले वर्चस्व टिकवते की विरोधक त्यांना धक्का देतात, हे आता उद्या स्पष्ट होणार आहे. धामणे गणातून शिंदे गटाचा उमेदवार यापूर्वीच बिनविरोध निवडून आला आहे.
दरम्यान, तालुक्यामध्ये ६७.९ टक्के एवढे मतदान झाले असून, शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकामध्ये आज सकाळी १० वाजता मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे. मतमोजणीसाठी प्रत्येक जिल्हा परिषद व दोन पंचायत समिती गणांकरता प्रत्येकी चार टेबल ठेवण्यात आले आहेत. मतदान केंद्रनिहाय किमान ७ व जास्तीत जास्त १४ फेऱ्या जाहीर केल्या जाणार आहेत. मतदान मोजणीच्या ठिकाणी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याकरीता चोख पोलिस बंदोबस्त व मतमोजणी ठिकाणापासून काही मीटर अंतरावर बॅरिकेड्स बसवण्यात आले आहेत.
