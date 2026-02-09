महाड तालुक्यात आवाज शिवसेनेचा, मतदारांनी पुन्हा दाखवला विश्वास
महाड तालुक्यात आवाज शिवसेनेचा
मतदारांनी पुन्हा दाखवला विश्वास
महाड, ता. ९ (बातमीदार) : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये महाड तालुक्यात शिवसेना शिंदे गटाने निर्विवाद वर्चस्व मिळवले आहे. शिंदे गटाने जिल्हा परिषदेच्या सर्व पाच जागांवर, तर पंचायत समितीच्या १० पैकी नऊ जागांवर विजय मिळवल्याने महाडमध्ये पुन्हा एकदा मंत्री भरत गोगावले यांचाच आवाज असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
महाड तालुक्यामध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांकरता शिंदे गट व राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, काही ठिकाणी ठाकरे गटामध्ये लढती होत्या, परंतु भरत गोगावले यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार प्रचार केल्याने शिंदे गटाला तालुक्यामध्ये निर्विवाद वर्चस्व मिळाले आहे. भरत गोगावाले यांचे चिरंजीव विकास गोगावले हे नडगावतर्फे बिरवाडी गटातून जिल्हा परिषदेसाठी पाच हजार १७३ एवढ्या मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले आहेत. विन्हेरे गटाच्या प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे नीलेश ताठरे यांनी ठाकरे गटाचे सोमनाथ ओझर्डे यांचा एक हजार ४९८ मताने पराभव केला. बिरवाडी गटातून शिवसेनेच्या मंदा ढेबे चार हजार ९५६ मतांनी तर वरंध गटातून मनाली काळीजकर या तालुक्यात सर्वाधिक पाच हजार ७२४ मताधिक्यांनी विजयी झाल्या आहेत.
वरंध गणातून शिवसेनेच्या नूतन मोरे, खरवली गणातून दिव्या रेशीम, नडगावतर्फे बिरवाडी गणातून रेणुका देशमुख, नाते गणातून सुरेश महाडिक, दासगाव गणातून प्रेरणा सावंत, अप्पर तुडील गणातून सबिहा पाचकर, करंजाडी गणातून संदीप खिडबिडे, तर विन्हेरे गणातून शकुंतला माने हे सर्व शिंदे गटाचे उमेदवार विजयी झाले. विजयानंतर शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांकडून महाडमध्ये गुलाल उधळून ढोल ताशांच्या गजरात विजयाचा आनंद साजरा करण्यात आला. दरम्यान, पंचायत समितीसाठी धामणे गणातून अनिल जाधव बिनविरोध निवडून आले होते.
पक्ष बदलला आणि नशीब फळफळले
दासगाव गटातून विजयी झालेले शिवसेनेचे मन्सूर ताज हे अनेक वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात होते. त्यांनी काही दिवसांपूर्वी शिवसेनेत प्रवेश केला आणि त्यांना येथून उमेदवारी देण्यात आली. दासगाव गटातून मन्सूर ताज तीन हजार २९३ मतांनी विजयी झाले, तर मनोहर रेशीम हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते असून त्यांनीदेखील निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेत प्रवेश केला. शिवसेनेकडून त्यांची मुलगी दिव्या रेशीम हिला खरवली गणातून तिकीट देण्यात आले. या गाणातून दिव्या या दोन हजारांहून अधिक मतांनी विजयी झाल्या आहेत.
राष्ट्रवादीचा एकच उमेदवार विजयी
आज झालेल्या निवडणुकीत बिरवाडी गणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मयूर जाधव हे एकमेव उमेदवार विजयी झाले असून, १५४ मतांनी विजयी झाले आहेत.
सर्वाधिक मताधिक्य
वरंध गटातून मनाली काळीजकर या तालुक्यात सर्वाधिक पाच हजार ७२४ मताधिक्यांनी विजयी झाल्या आहेत. भरत गोगावाले यांचे चिरंजीव विकास गोगावले हे नडगावतर्फे बिरवाडी गटातून जिल्हा परिषदेसाठी पाच हजार १७३ एवढ्या मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले आहेत, तर बिरवाडी गटातून शिवसेनेच्या मंदा ढेबे चार हजार ९५६ मतांनी विजय मिळवला आहे.
फोटो - शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांचा जल्लोष.
