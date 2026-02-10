पपई लागवडीतून शेतकरी दांपत्यानी साधला उत्कर्ष
पपई लागवडीतून शेतकरी दाम्पत्याने साधला उत्कर्ष
महाड, ता. १०( बातमीदार) : कोकणातील शेतकऱ्यांनी केवळ भातशेतीवर अवलंबून न राहता इतर पिके घेऊन आपली प्रगती साधता येते याचे उदाहरण महाड तालुक्यातील घावरेकोंड येथील शेतकरी दाम्पत्याने समोर ठेवले आहे. कोकणामध्ये तैवान जातीच्या पपईची लागवड करून या शेतकरी कुटुंबाने शेतीतून आर्थिक उत्कर्ष साधला आहे.
शेतकरी हा पारंपरिक पद्धतीने शेती व्यवसाय करत असतो, परंतु अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे अनेकदा भातपिकाचे नुकसान होते. अशावेळी भात पिकाला इतर पिकांची जोड देत शेतकऱ्याने उत्पादन घेतल्यास त्याची आर्थिक प्रगती होऊ शकते. याच भूमिकेतून महाड तालुक्यातील घावरे कोंड येथे सोनाली सुतार व त्यांचे पती रामचंद्र सुतार या दांपत्याने आपल्या ६४ गुंठे जमिनीवर तैवान १५ या जातीच्या पपईची सुमारे बाराशे रोपे लावली. या रोपांची लागवड केल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या सेस फंड योजना अंतर्गत त्यांनी सौर कुंपण आणि सेंद्रिय शेती अंतर्गत जीवामृत, ठिबक सिंचन अशा योजनेचा फायदा घेतला आणि पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी नामदेव कटरे व विस्तार अधिकारी आनंद माळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली योग्य प्रकारे पपई लागवड व उत्पादनाचे नियोजन केले.
आर्थिक उत्पन्नाचा नवा स्रोत
शेतकरी दाम्पत्याने केलेल्या मेहनतीच्या जोरावर त्यांना पपईतून चांगले उत्पन्न मिळू लागले. प्रत्येक आठवड्याला सरासरी ४०० किलो पपई शेतातून काढली जाते. स्थानिक बाजारपेठेत ३० ते ३५ रुपये किलोप्रमाणे या पपईंची ते विक्रीदेखील करतात. यातून त्यांना उत्पन्नाचे साधनदेखील निर्माण झाले आहे.
बहुपीक पद्धतीवर भर
पपई लागवडीबरोबरच त्यांनी आपल्या जागेत गावठी आंब्याची लागवड केली आहे आणि त्यावर भविष्यात शेंडा कलम केले जाणार आहे. तसेच अंतर्गत मोकळ्या जागेमध्ये त्यांनी भेंडी, चवळीचीदेखील लागवड केली आहे. या दाम्पत्याने शेतीमध्ये केलेले प्रयोग इतर शेतकऱ्यांनादेखील मार्गदर्शनपर ठरणार आहेत.
शेतकऱ्यांनी केवळ पारंपरिक शेतीवर अवलंबून न राहता चांगले उत्पादन देणाऱ्या नगदी पिकाकडे वळले पाहिजे, अशा शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडून योग्य मार्गदर्शन दिले जाईल.
- नामदेव कटरे, कृषी अधिकारी पंचायत समिती, महाड
फोटो - शेतकरी रामचंद्र सुतार व कृषी अधिकारी नामदेव कटरे,
सोनाली सुतार.