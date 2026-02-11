गांधारी नदीवरील नव्या पुलाचे बांधकाम वादाच्या भोवऱ्यात
पुलाचा खांब चुकला; तज्ज्ञांच्या अहवालानंतर तोडकामाचे आदेश
महाड, ता. ११ (बातमीदार) : शहरामध्ये प्रवेश करताना गांधारी नदीवरील ब्रिटिशकालीन पूल धोकादायक झाल्याने या ठिकाणी सुमारे सात कोटी रुपये खर्चून नवीन पुलाचे बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे, परंतु नव्या पुलाचे बांधकाम वादात सापडले असून, पुलाचा खांब योग्य ठिकाणी नसल्याने तज्ज्ञांच्या शिफारशीनंतर खांबाचे बांधकाम नगरपालिकेकडून तोडले जाणार आहे. या प्रकारामुळे नगरपालिकेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून सुमारे सात कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प वादात सापडला आहे.
महाड शहरामध्ये शंभर वर्षे पूर्ण होऊन गेलेल्या गांधारी पुलावरून प्रवेश करावा लागतो. महाड शहरामध्ये सातत्याने येणाऱ्या पुरामुळे हा पूल आता धोकादायक झालेला आहे. महाड शहराचे प्रवेशद्वार असल्याने या पुलावरून वाहतुकीची मोठी रहदारी असते. त्यामुळे येथे नवीन पूल बांधण्याची मागणी मागील अनेक वर्षांपासून केली जात होती, परंतु निधीअभावी या पुलाचे काम रेंगाळले होते. मोठ्या प्रतीक्षेनंतर मंत्री भरत गोगावले यांच्या प्रयत्नातून निधी सुमारे सात कोटींचा निधी मंजूर झाला. यानंतर जुन्या गांधारी पुलाशेजारीच नव्या पुलाचे काम सुरू करण्यात आले, परंतु पुलाच्या पायाचे काम सुरू असतानाच हे बांधकाम वादात सापडले आहे. या पुलाच्या मुख्य मध्यवर्ती खांबाचे मध्यवर्ती ठिकाणच चुकल्याचे निदर्शनास आले आहे. याकडे येथील नगरसेवक वजीर कोंडीवकर यांनी संबंधित ठेकेदाराचे लक्ष वेधले. यानंतर उपनगराध्यक्ष संदीप जाधव यांनी याबाबत नगराध्यक्ष यांच्याकडे या पुलातील त्रुटी दूर करण्याबाबत अर्ज दिला आहे. प्रशासनाकडेही पालिकेतील सर्व विषय समिती सभापतींमार्फत एकत्रितपणे तक्रार केली आहे. या तक्रारीची दखल घेत महाड नगर परिषद बांधकाम विभागाने यासंदर्भात लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे तज्ज्ञ प्रा. सचिन मोरे यांनी केलेल्या तपासणीनंतर या पुलाच्या मुख्य खांबाचे बांधकाम डिझाईनप्रमाणे बाहेर आल्याचे दिसून आले. त्याबाबत यात सुधारणा करून बांधकाम तोडण्याबाबत सूचनाही नगरपालिकेला केल्या आहेत.
बांधकाम विभागाऐवजी नगरपालिकेकडे काम का?
भविष्यात या पुलाबाबत कोणताही धोका निर्माण होऊ नये हे लक्षात घेऊन नगरपालिकेकडूनदेखील चुकीचे झालेले बांधकाम तोडून टाकण्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. मोठमोठ्या पुलाचे काम करण्याचा अनुभव हा सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना जास्त प्रमाणात असतो. तसेच त्यांच्याकडे तज्ज्ञ अभियंतेदेखील असतात, परंतु तरीही हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे न देता ते नगरपालिकेकडे वर्ग करण्यात आल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
सहा महिन्यांची मुदतवाढ
पुलाचे तोडकाम ठेकेदाराकडून करून घेतले जाणार आहे. त्यासाठी कोणताही वेगळा खर्च नाही. या पुलाचे काम फेब्रुवारीअखेर पूर्ण होणे अपेक्षित होते, परंतु ठेकेदाराला सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाणार असल्याचे नगर अभियंता प्रवीण कदम यांनी सांगितले.
गांधारी पूल वाहतुकीच्या दृष्टीने महाडसाठी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या ठिकाणी पुलाच्या कामांमध्ये आढळलेल्या त्रुटी तातडीने दूर करण्याबाबत नगराध्यक्ष प्रशासन यांच्याकडे तक्रार अर्ज करण्यात आला आहे. पूल दुर्घटनेच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत असल्याने या पुलाचे बांधकाम योग्य दर्जाचे झाले पाहिजे.
- संदीप जाधव, उपनगराध्यक्ष, महाड
फोटो - पुलाचे हे वादग्रस्त बांधकाम
संदीप जाधव फोटो