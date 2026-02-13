रिक्षा अपघातात तरुणाचा मृत्यू, तर अन्य चार जखमी

रिक्षा अपघातात तरुणाचा मृत्यू; चार जखमी
महाड, ता. १३ (बातमीदार) ः तालुक्यातील दहिवड गावात झालेल्या रिक्षा अपघातात सुजित सुधीर सकपाळ (वय २५) याचा मृत्यू झाला. तर रिक्षेतील चार जण जखमी झाले. गुरुवारी (ता. १२) सायंकाळी ही घटना घडली. आपल्या मित्र-मैत्रिणींसोबत दहिवडीतील एका रिसॉर्टमध्ये आनंद साजरा करून हे सर्वजण घरी परत जात होते. सुजित रिक्षा चालवत होता. नियंत्रण सुटून रिक्षा उलटल्याने अपघात घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या अपघातात सुजितसह समृद्धी सुधीर धायळकर, अनिकेत शशिकांत धायळकर, रोहिणी हिरामण धायळकर आणि अंतरा शशिकांत धायळकर हे जखमी झाले. त्यांना तातडीने महाड ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; परंतु तेथे डॉक्टरांनी सुजितला मृत घोषित केले. इतर जखमींवर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.
