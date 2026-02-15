नाते येथे आर्थिक साक्षरतेचे पथनाट्य
नाते येथे आर्थिक साक्षरतेचे पथनाट्य
मॉडर्न महाविद्यालयाचा उपक्रम; डॉ. सी. डी. देशमुख स्मारकाची मागणी
महाड, ता. १५ (बातमीदार) ः मॉडर्न महाविद्यालय गणेशखिंडच्या वतीने डॉ. सी. डी. देशमुख यांच्या नाते येथील जन्मस्थळी आर्थिक साक्षरतेवरील पथनाट्य सादर करण्यात आले. भारतीय रिझर्व्ह बँकने जाहीर केलेल्या आर्थिक साक्षरता आठवड्यानिमित्त हा उपक्रम राबविण्यात आला. ‘केवायसी सुरक्षित बँकिंगकडे आपले पहिले पाऊल’ या विषयावरील पथनाट्य महाडमधील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक व पद्मविभूषण डॉ. सी. डी. देशमुख सभागृहात झाले. कार्यक्रमास महिलांसह नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. वित्तीय समावेशन व विकास विभागाच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या आर्थिक साक्षरता केंद्रातील फ्युचर बँकिंग फोरमच्या बँक मित्र स्वयंसेवकांनी सादरीकरण केले. प्रा. विजयालक्ष्मी कुलकर्णी, डॉ. मंजुषा कुलकर्णी व सदानंद दीक्षित यांचे मार्गदर्शन लाभले. राजेंद्र सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष गणेश खातू उपस्थित होते.
चौकट
देशमुख स्मारकाची मागणी
नाते ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच समीर पाथरे यांनी डॉ. सी. डी. देशमुख यांच्या जन्मस्थळी राष्ट्रीय स्मारक उभारण्याची मागणी केली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण घडवून आणण्यात मोलाचा वाटा आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या स्थापनेत योगदान अशी त्यांची ऐतिहासिक कामगिरी लक्षात घेता नाते येथे भव्य स्मारक उभारल्यास आर्थिक साक्षरतेच्या चळवळीला प्रेरणा मिळेल. तसेच विद्यार्थ्यांसाठी हे ठिकाण अभ्यास व संशोधनाचे केंद्र ठरेल, असा ग्रामस्थांचा सूर होता.
.....
फोटो ः पथनाट्य सादर करताना विद्यार्थी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.