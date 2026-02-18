कोथेरी धरणाच्या घळ भरणीचे काम प्रकल्पग्रस्तांनी थांबवले
कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध
पुनर्वसन व मोबदल्याचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत काम बंद ठेवण्याचा इशारा
महाड, ता. १८ (बातमीदार) : महाड तालुक्यातील कोथेरी धरणाच्या घळभरणीचे काम प्रकल्पग्रस्तांनी थांबवत जोरदार आंदोलन छेडले. पुनर्वसन, जमिनीचा योग्य मोबदला व प्रलंबित लाभांचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत काम सुरू करू देणार नाही, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला. २००६ पासून सुरू असलेल्या या प्रकल्पाला १२० कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर कामाला वेग आला होता; मात्र पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप निकाली न निघाल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला.
कोथेरी धरण प्रकल्पग्रस्त बचाव समितीच्या नेतृत्वाखाली पांडुरंग कदम, दिलीप शिंदे यांच्यासह ग्रामस्थांनी धरणस्थळी येऊन यंत्रसामग्री व वाहने अडवली. प्रशासनाला वारंवार निवेदने देऊनही दखल घेतली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रकल्पग्रस्तांनी पर्यायी जमिनीसाठी कपात केलेल्या ६५ टक्के रकमेवरील १२ टक्के व्याज, ४०० रुपयांचा निर्वाह भत्ता तत्काळ देण्याची मागणी केली. पर्यायी जमीन उपलब्ध न झाल्यास एकरी ३० लाख रुपयांचा मोबदला द्यावा, तसेच प्रलंबित संपादन तातडीने पूर्ण करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच
जमीन, व्याज व भत्ते न देता प्रकल्पग्रस्तांना अंधारात ठेवून घळभरणी सुरू करण्यात आल्याचा आरोप करीत मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहील, असे समितीचे सचिव दिलीप शिंदे यांनी सांगितले.
