रायगडावरून सुरू होणार मनसेची नवीन सदस्य नोंदणी, मराठी मुद्दा महत्त्वाचा
मनसेची नवीन सदस्य नोंदणी रायगडावरून होणार सुरू
महाड, ता. ८ (बातमीदार) : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाची नवीन सदस्य नोंदणी मोहीम मंगळवार (ता. १०)पासून सुरू होणार आहे. पक्षप्रमुख राज ठाकरे रायगड येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करून या मोहिमेची सुरुवात करणार आहेत. मनसेचा सोमवारी (ता. ९) वर्धापनदिन असून, यानिमित्ताने पक्षाध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सर्व मनसैनिकांना समाजमाध्यमावरून हे आवाहन केले आहे.
राज ठाकरे यांनी आपल्या संदेशात म्हटले, की रायगड हा किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वास्तव्याचा आणि शिवराज्याभिषेकाचा साक्षीदार असल्याने या पवित्र स्थळावरून सदस्य नोंदणी सुरू करणे हा अभिमानाचा क्षण आहे. मराठी माणूस आणि मराठी भाषेसाठी आक्रमकपणे लढणाऱ्या विचाराचा हा वर्धापनदिन आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. सदस्य नोंदणी केवळ मनसैनिकांपुरती मर्यादित नसून महाराष्ट्र घडवण्याची इच्छा असलेल्या प्रत्येकाला या मोहिमेत सामील करून घ्यावे, असेही त्यांनी कार्यकर्त्यांना सांगितले. येणाऱ्या काळात सदस्य नोंदणी डिजिटल स्वरूपातही केली जाणार असल्याची माहिती देत केवळ शाखांबाहेर स्टॉल्स न लावता बाजारपेठा, शाळा, मंदिरे, कॉलेज, मैदाने आणि बागा अशा वर्दळीच्या ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी लोकांशी संवाद साधत सदस्य नोंदणी करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
प्रश्न आकड्यांचा नाही, पण मराठी माणसाच्या मनातील असंतोष आणि महाराष्ट्रासाठी काहीतरी करण्याची इच्छा किती तीव्र आहे, हे या सदस्य नोंदणीमधून स्पष्ट होईल, असेही राज ठाकरे यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले आहे. दरम्यान, १९ मार्चला गुढीपाडाव्यानिमित्त मुंबईतील शिवाजी पार्क (शिवतीर्थ) येथे कार्यकर्त्यांशी भेट होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.