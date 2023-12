ज्ञानाचे भांडार , ''बीएनएचएस''चे ग्रंथालय,

By

बीएनएचएसमध्‍ये ज्ञानाचे भांडार

मिलिंद तांबे, मुंबई

मुंबईतील सर्वांत जुन्या वास्तूंमध्ये ‘बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी’च्‍या ग्रंथालयाचा समावेश होतो. १४० वर्षांचा इतिहास असलेल्या या ग्रंथालयात २५ हजारांहून अधिक पुस्तके आहेत. जगभरातील अनेक दुर्मिळ पुस्तके याच ग्रंथालयात सापडतात. यामुळे जगभरातील संशोधकांसाठी हे ग्रंथालय म्हणजे ज्ञानाचे भांडार ठरले आहे.

बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीची स्थापना १८८३ च्या सुमारास झाली. त्याच वेळी हे ग्रंथालय तसेच संशोधन केंद्र उभे राहिले. सोसायटीच्या फोर्ट येथील मुख्य कार्यालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावर हे ग्रंथालय आजही सुरू आहे. ग्रंथालयात इंग्रजी भाषेसह मराठी, कन्नड, तेलगू, गुजराती, ऊर्दू आदी स्थानिक भाषांतील पुस्तकेदेखील आहेत. ग्रंथपाल निर्मला बरुरे ग्रंथालयाचे कामकाज पाहतात.

ग्रंथालयातील ९० टक्के पुस्तके इंग्रजी भाषेतील असून इंग्रज अधिकारी आणि लेखकांनी लिहिलेली आहेत. बहुतांश लष्कर आणि प्रशासकीय अधिकारी यांनी लिहिलेल्या पुस्तकांचा समावेश आहे. लेखक जेम्स रिनेल यांचे १७८८ रोजी प्रकाशित झालेले ''menoir map of hindoostan of the mogal empire'' सर्वांत जुने पुस्तक १८५० रोजी प्रकाशित झालेले ‘बर्ड ऑफ एशिया’ हे जॉल गोल्ड यांचे पक्षी शास्त्रावरील सर्वांत जुने आणि महत्त्‍वाचे पुस्तक येथे बघायला मिळते. ‘जर्नल ऑफ दी बीएनएचएम’ १८८६ रोजी प्रकाशित झालेले पुस्तकही येथे जतन करून ठेवण्यात आले आहे.

नागरिकांचा प्रतिसाद कमी

ग्रंथालय हे लेखक, अभ्यासक आणि वाचकांसाठी महत्त्‍वाचे असले तरी अपेक्षेप्रमाणे नागरिक येथे येत नाहीत, याची खंत ग्रंथपाल निर्मला बरुरे यांनी व्यक्त केली. आम्ही अनेक महाविद्यालयांशी संपर्क करून त्यांच्या विद्यार्थ्यांनी येऊन दुर्मिळ पुस्तके बघावीत यासाठी प्रयत्न केला; मात्र त्याला फारसे यश आले नाही. अनेक पुस्तकांचे डिजिटलायजेशन सुरू आहे. यासाठी मोठा आर्थिक खर्च आहे. यासाठी देणगी जमवण्यावरदेखील आमचा जोर आहे. कुणी दानशूर व्यक्ती किंवा देणगीदार पुढे आला, तर फार मदत होईल, असे ही बरुरे पुढे म्हणाल्या.

दुर्मिळ पुस्‍तकांचा खजाना

ब्रिटिशकालीन अधिकारी आणि लेखकांनी सशोधन करून लिहिलेली अनेक जुनी आणि दुर्मिळ पुस्तके या ग्रंथालयात आहेत. जगातील काही दुर्मिळ पुस्तकांची कॉपी येथे आहे. विविध अधिकाऱ्यांनी संशोधन केलेली त्यांच्या शोधनिबंधांवरील पुस्तके येथे बघायला मिळतात.

संरक्षणासाठी आधुनिक यंत्रणा

दुर्मिळ पुस्तकांचे जतन करण्यासाठी स्वतंत्र ‘रेर बुक सेक्शन’ करण्यात आला आहे. या विभागामध्ये सर्व दुर्मिळ आणि महत्त्‍वाची पुस्तके एकत्र करण्यात आली आहेत. यासाठी वातानुकूलित व्यवस्था करण्यात आली आहे. येथे किडा-मुंगी लागू नये यासाठी कीटकनाशक व्यवस्था बसवण्यात आली आहे. याशिवाय अग्निरोधक यंत्रणाही बसवण्यात आली आहे. ही सर्व यंत्रणा ऑटोमॅटिक चालते.

डिजिटल पुस्तकांवर भर

ग्रंथालयातील सर्व पुस्तकांचे २०१० पासून डिजिटलायझेशन सुरू करण्यात आले आहे. आतापर्यंत ८० टक्के पुस्तकांचे काम पूर्ण झाले आहे. यासाठी मोठा खर्च येत असल्याने जसजशी आर्थिक मदत मिळते, तसतसे पुस्तकांचे डिजिटलायझेशन करण्यात येत आहे.

विविधांगी विषय

ग्रंथालयामध्ये सर्वाधिक पुस्तके ही जैवविविधता, पर्यावरण, पक्षीशास्त्र या विषयांवरील आहेत. याशिवाय वनस्पतीशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वातावरण, खारफुटी, भूगोल आदी विषयांची पुस्तकेदेखील आहेत.

पुस्तकांचे बायंडिंग

काही जुन्या पुस्तकांची अवस्था जीर्ण झाली आहे. अशा पुस्तकांचे जतन करण्याचा प्रयत्‍न सुरू आहे. पुस्तकांचे नव्याने बायंडिंग करून त्यांचे रिस्टोरेशन केले जात आहे. पुस्तकाच्या एका पानासाठी ८० रुपये खर्च अशा प्रकारे एका पुस्तकाला सुमारे ३० हजार रुपये खर्च येतो.

सालिम अली यांचे वस्तुसंग्रहालय

जगप्रसिद्ध भारतीय पक्षीतज्‍ज्ञ डॉ. सालिम अली यांचे वस्तुसंग्रहालय येथे बघायला मिळते. डॉ. अली यांनी त्यांच्या जीवनात वापरलेल्या वस्तू, यंत्र, कपडे, साहित्य इत्यादींचे जतन येथे करण्यात आले आहे.

संशोधकांची गर्दी

ग्रंथालय सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ९.३० ते सायंकाळी ५.३० पर्यंत खुले असते. दिवसाला २५ ते ३० विद्यार्थी येथे येतात. यात लेखक आणि संशोधकांची संख्या अधिक असते; मात्र ही संख्या तुलनेने कमी असून ती वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

मी लाहनपणापासून या ग्रंथालयात येतो. डॉ. सालिम अली यांनाही मी भोटलोय. तेव्‍हापासून मला या ग्रंथालयाचे आकर्षण सुरू झाले. आता मी एका संशोधनासाठी येतो. मला आवश्यक असणारी पुस्तके फक्त येथेच सापडतात. संशोधकांसाठी उपयुक्त ठरणारे देशातील एकमेव परिपूर्ण ग्रंथालय आहे.

- सईद बेग, संशोधक

मी या संस्थेचा माजी संचालक राहिलो आहे. सध्‍या मी एका विषयावर संसोधन करतोय. त्यासाठी आवश्यक पुस्तकं केवळ येथेच आहेत. शिवाय येथील ग्रंथपाल आणि कर्मचारी वर्गही सहकार्य करणारा असून त्यांचीही खूप मदत मिळते.

- असद रेहमानी, माजी संचालक

ग्रंथालयाला अधिक लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न आहे. अनेक जीर्ण, दुर्मिळ पुस्तकांचे रिस्टोरेशन केले जात आहे. त्यासाठी आवश्यक फंड जमवण्याचा प्रयत्न आहे. ग्रंथालयात अनेक दुर्मिळ पुस्तकांसह डॉ. सालिम अली यांच्याशी निगडीत अनेक वस्तू आणि साहित्य येथे आहे. त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांनी घ्यावा.

- निर्मला बरुरे, ग्रंथपाल