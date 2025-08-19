सेल्वन यांच्या विरोधातील याचिका फेटाळली
सेल्वन यांच्याविरोधातील याचिका फेटाळली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ ः राज्यातील २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीत सायन-कोळीवाडा विधानसभा मतदारसंघातून भाजपचे आमदार कॅप्टन आर. तमिळ सेल्वन यांच्या विजयाला आव्हान देणारी निवडणूक याचिका उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळून लावली.
निवडणूक याचिका अस्पष्ट असून त्यात सामान्य युक्तिवादांचा समावेश आहे. त्यात सबळ आणि ठोस तथ्यांचा अभाव असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. याचिकेतील युक्तिवादांमध्ये सेल्वन यांनी त्यांच्या निवडणूक अर्जात काही माहिती उघड न केल्याच्या कथित चुकांचा निवडणुकीच्या निकालावर कसा परिणाम झाला हे उघड केलेले नाही, असे न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने याचिका फेटाळून लावताना १८ ऑगस्टच्या निर्णयात म्हटले आहे. सायन-कोळीवाडा विधानसभेतील काँग्रेसचे उमेदवार गणेश कुमार यादव यांनी ही याचिका केली होती.
