नाका कामगारांची वाताहत; तीन दिवसाचा रोजगार बुडाला

नाका कामगारांची वाताहत; तीन दिवसांचा रोजगार बुडाला
मुंबई, ता. २० : मुंबईतील दहीहंडी उत्सव आणि त्यानंतर सलग मुंबईत झालेल्या तीन दिवसांच्या अतिवृष्टीमुळे रोज विविध नाक्यांवर रोजगारासाठी उभे राहणाऱ्या शेकडो नाका कामगारांचा सलग तीन दिवसांचा रोजगार बुडाला. पावसामुळे पोटाला चिमटा काढायची वेळ आल्याची प्रतिक्रिया कामगारांनी दिली.
दहीहंडीच्या निमित्ताने मुंबईतील बहुतांश मोठ्या नाक्यांवर विविध प्रकारची शेड आणि सजावट करण्यासाठी जागा ताब्यात घेण्यास आल्या होत्या. त्याचाही परिणाम नाका कामगारांच्या रोजगारावर झाला. त्यानंतर सलग तीन दिवस मुंबईत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळू शकला नाही. त्यामुळे रोज कष्ट करून आपले पोट भरणाऱ्या शेकडो नाका कामगारांना याचा फटका बसल्याची माहिती नाका कामगार संघटनेचे नेते प्रकाश आडे यांनी दिली.
मुंबईच्या शहर आणि उपनगरांमध्ये बांधकाम, रंग कामगार, यासोबतच सुतार, प्लंबर अशा कामगारांच्या संदर्भातील कामगार नाके प्रसिद्ध आहेत. यामध्ये कुर्ला येथील स्टेशनलगत रंग कामगार नाका, मानखुर्द रेल्वेस्थानकालगत संत सेवालाल महाराज कामगार नाका, वरळी नाका, कफ परेड, मशीद बंदर, भायखळा रेल्वेस्थानक नाका, फोर्ट बोरा बाजार येथील रंग कामगार नाका त्याचप्रमाणे घाटकोपर, विक्रोळी, बोरिवली, वांद्रे अशा इतर ठिकाणी मुंबई आणि शहरात सुमारे ९०हून अधिक लहान-मोठे कामगार नाके आहेत. या ठिकाणी दररोज सुमारे तीन लाखांहून अधिक नाका कामगार रोजगारासाठी उभे असतात. मात्र मागील तीन दिवसांच्या पावसामुळे बहुतांश नाका कामगारांचे रोजगार बुडाले. मुंबईत पाणी साचल्याने आणि लोकल सेवा, बस इत्यादी बंद असल्याने अनेकांना सलग काही दिवस मिळणारे आणि हातात असलेले कामदेखील करता आले नाही, असे राष्ट्रीय राष्ट्रीय बंजारा क्रांती दलाचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष व नाका कामगार नेते रामदास राठोड यांनी सांगितले. दररोज काम केल्यानंतर नाका कामगारांची चूल पेटते.
