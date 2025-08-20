१५ हजार कोटींचा खर्च करूनही मुंबई जलमय
१५ हजार कोटींचा खर्च करूनही मुंबई जलमय
अनेक भागांत साचले पाणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : महापालिकेने गेल्या काही वर्षांत पूरनियंत्रणासाठी तब्बल १५ हजार कोटी रुपये खर्च करूनही मंगळवारी मुसळधार पावसात मुंबई पुन्हा एकदा पाण्याखाली गेली. या वर्षीच्या २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पात महापालिकेने शहरी पूर व जलसंपदा व्यवस्थापनासाठी १५,०४८ कोटी रुपये तरतूद केली आहे. ही रक्कम महापालिकेच्या एकूण हवामान अर्थसंकल्पाच्या ८८ टक्के आणि वार्षिक अंदाजपत्रकाच्या २० टक्के आहे. असे असतानादेखील शहरातील अनेक भागांत पाणी साचून वाहतूक विस्कळित झाली.
शहरातील अनेक भागांत मंगळवारी ३०० मिमीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. मालाड (चिंचोली) - ३६९ मिमी, कांदिवली - ३३७ मिमी, दिंडोशी - ३०५ मिमी, दादर - ३०० मिमी, मागाठाणे - ३०० मिमी, विक्रोळी - २९३ मिमी,पवई - २९० मिमी, मुलुंड - २८८ मिमी, आझाद मैदान - कुलाबा - २६५ मिमी पावसाची नोंद झाली. पावसाचा जोर वाढताच अनेक परिसर जलमय झाले, रस्ते ठप्प झाले आणि वाहनांची कोंडी झाली.
१३० कोटींचे हिंदमाता पाणीउपसा केंद्र निष्क्रिय
तब्बल १३० कोटी खर्च करूनही महापालिकेच्या हिंदमाता येथील पाणीउपसा केंद्राचा फायदा झाला नाही. सलग दुसऱ्या दिवशी हिंदमाता परिसर पाण्यात बुडाला. मंगळवारी (ता. १९) दादर येथील हिंदमाता आणि सायन येथील किंग सर्कल परिसरात १२ तासांत सुमारे ३० कोटी लिटर पाण्याचा उपसा करण्यात आला.
१,६४५ कोटी लिटर पाण्याचा उपसा
महापालिकेच्या माहितीनुसार १६ ते १९ ऑगस्टदरम्यान मुंबईतील सहा पाणीउपसा केंद्रे आणि ५४० इतर पाणीउपसा पंप वापरून एकूण १,६४५ कोटी लिटर पाणी शहरातून बाहेर काढण्यात आले. तुलसी तलावाची एकूण क्षमता ८०० कोटी लिटर असून, त्याच्या दुप्पट पाणी चार दिवसांत उपसण्यात आले.
असा केला पाण्याचा उपसा
इर्ला (खार) - ३,७६८ दशलक्ष लिटर
क्लीव्हलंड बंदर – २,९०६ दशलक्ष लिटर
गझदरबंद (जुहू) – २,८७० दशलक्ष लिटर
पालिकेचे म्हणणे काय?
पालिका अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कोणतेही शहर काही तासांत १०० मिमी पावसाला तोंड देऊ शकत नाही. सोमवारी पाच तासांत २०० मिमी तर मंगळवारी ३०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस झाला. त्यातच भरती आणि ओहोटीच्या मधील कालावधी कमी असल्याने समुद्रातील पाणी बाहेर पडण्यास विलंब झाला. त्यामुळे पाण्याचा निचरा होण्यास अपेक्षेपेक्षा अधिक वेळ लागला.
ब्रिटानिया उदंचन केंद्राचे काम धीम्या गतीने
दादर, परळ, सायन, माटुंगा परिसरातील पाण्याचा निचरा हा वरळी येथील ब्रिटानिया उदंचन केंद्रातून होतो. मात्र मुसळधार पाऊस आणि त्यात भरती-ओहोटीचा अंदाज आला नाही. त्यामुळे तातडीने आवश्यक उपाययोजना करता आल्या नाहीत. इथे पाणीउपसा धीम्या गतीने झाल्याने याचाही फटका बसला.
...........
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.