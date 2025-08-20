पदवी अभ्यासक्रमासाठी २५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ
पदवी अभ्यासक्रमासाठी
२५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ
मुंबई, ता. २० : मुंबई विद्यापीठाशी सलग्नित महाविद्यालये, स्वायत्त महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठ शैक्षणिक विभागाच्या यंदाच्या प्रथम वर्ष पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी २५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. काही विद्यार्थ्यांचे पुनर्परीक्षा आणि पुनर्मूल्यांकनाचे जाहीर झालेले निकाल तथा व्यापक विद्यार्थीहित लक्षात घेऊन अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना संधी मिळावी, यासाठी प्रवेश प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
महाविद्यालयांनी सामान्य गुणवत्ता यादीनुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा आहे. प्रवेशानंतर रिक्त जागा राहिल्यास गुणवत्ता यादी जाहीर करून विद्यार्थ्यांना प्रवेशित करावे, असे परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ संचालक डॉ. पूजा रौंदळे यांनी सांगितले. प्रथम वर्ष पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन नावनोंदणी आणि प्रवेश अर्ज भरणे अनिवार्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
