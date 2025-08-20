दोन दिवस पावसाचा धिंगाणा , मुंबईकरांच्या खिशाला कात्री
वाहन बिघडण्याच्या तक्रारींत वाढ
-पावसाचा वाहनधारकांना फटका
मुंबई, ता २० : मुंबईत कोसळलेल्या मुसळधार पावसाचा वाहनधारकांना चांगलाच फटका बसला आहे. बुधवारी वाहन बिघडण्याच्या तक्रारींत मोठ्या प्रमाणात वाढ दिसली. त्यामुळे मुंबईकरांच्या खिशाला हजारो रुपयांची कात्री लागत आहे.
दोन दिवस पावसात गाड्या भिजल्याने इंजिन खराब झाले, तर काही गाड्यांमध्ये उंदरांनी घुसून वायरींचा फडशा पाडला आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना एक हजार ते ३२ हजार रुपयांचा खर्च येत आहे.
मुंबईत सोमवारी आणि मंगळवारी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी दीड ते साडेतीन तीन फूट पाणी साचले होते. परिणामी गाड्यांत पाणी जाऊन अनेक गाड्यांचे नुकसान झाले. गुरुवारी वाहनांमध्ये बिघाडाच्या तक्रारी वाढल्या. गॅरेजमध्ये वाहनचालकांनी दुरुस्तीसाठी गर्दी केली होती. दररोज एका गॅरेजमध्ये वाहन बिघाडाच्या पाच ते सहा तक्रारी येतात, मात्र बुधवारी हा आकडा १० ते १५ पर्यंत गेला होता, असे गॅरेज मालकांनी सांगितले.
कोट-
पावसामुळे गाड्यांमध्ये बिघाड होण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. मंगळवारी पावसाचा जोर जास्त असल्याने एकही गाडी आली नव्हती, मात्र बुधवारी नेहमीच्या तुलनेत दुप्पट गाड्या आल्या. पूर्वी सरासरी चार दुचाकी येत होत्या. बुधवारी आठ ते १० गाड्या आल्या.
- महेंद्र यादव, तंत्रज्ञ
कोट-
परळ टीटी पुलाखाली पावसामुळे खूप पाणी साचले होते. माझी दुचाकी बंद पडली होती. गाडी बंद झाल्याने धक्का देत गॅरेजपर्यंत आणली. त्याच्या दुरुस्तीसाठी दीड हजार रुपयांचा खर्च सांगितला आहे.
- मयूर कावले, दुचाकी चालक
