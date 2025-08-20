अंमलीपदार्थ विक्रेत्यांना मोक्का
अमली पदार्थ विक्रेत्यांना मोक्का
-राज्यातली पहिली कारवाई मुंबईत
मुंबई, ता. २० अमली पदार्थ तस्करी, विक्रीत सक्रिय असलेल्या टोळीविरोधात ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियमा’न्वये (मकोका) पहिली कारवाई मुंबई गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थविरोधी पथकाने केली. या कारवाईत टोळीप्रमुखासह त्याच्या दोन साथीदारांविरोधातील गुन्ह्यात मकोकानुसार कलमे जोडण्यात आली.
अमली पदार्थविरोधी पथकाच्या वांद्रे कक्षाने ७ ऑगस्ट रोजी मालाडच्या पठाणवाडी परिसरात राहणाऱ्या अदनान शेख यास ७६६ ग्रॅम एमडी या अमलीपदार्थासोबत अटक केली. तपासात अदनान गेल्या काही महिन्यांपासून भायखळा येथे राहणाऱ्या जमीर बोका या व्यक्तीच्या इशाऱ्यावर अमली पदार्थांची तस्करी, विक्री करीत होता, अशी माहिती पुढे आली.
- टोळीप्रमुखाचा शोध सुरू
अदनानने दिलेल्या माहितीनुसार जमीर टोळीप्रमुख आहे. त्याआधारे वांद्रे कक्षाने पोलिस उपआयुक्त नवनाथ ढवळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या टोळीविरोधात मकोकानुसार कारवाई करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून तो सहआयुक्त लखमी गौतम यांच्याकडे पाठवला. गौतम यांनी मंजुरी देताच दाखल गुन्ह्यात मकोकानुसार कलमे जोडण्यात आली. या प्रकरणात टोळीप्रमुख जमीर आणि साथीदार कायनात शेख यांचा शोध सुरू आहे.
