बाप्पाच्या स्वागतासाठी फुलला बाजार
मुंबईकरांचा खरेदीचा रविवार; मोठ्या गणरायांचे वाजतगाजत आगमन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : अवघ्या तीन दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या गणेशोत्सवाचे वेध सर्वांनाच लागले असून, बाप्पाच्या स्वागतासाठी भक्तांची जय्यत तयारी सुरू आहे. गणेशगीतांचे सूर कानी पडू लागले असून, सर्वत्र ढोल-ताशांचा गजर सुरू झाला आहे.
लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांच्याच उत्साहाला उधाण आले आहे. उत्सवापूर्वीच्या शेवटच्या रविवारी (ता. २४) लालबाग, परळ, दादर, मशीद बंदर, क्रॉफर्ड मार्केट आदी होलसेल व किरकोळ वस्तूंचे बाजार गर्दीने फुलून गेले होते. गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्याने रविवारी (ता. २४) मुंबई पुन्हा भक्तिरस आणि जल्लोषात रंगली. शहरासह उपनगरांतून ढोल-ताशांच्या गजरात, बँड पथकांच्या नादात शंभरहून अधिक गणराय आपल्या मंडपात विराजमान झाले. परळ, लालबाग, भायखळा, भोईवाडा अशा मानाच्या बाप्पांच्या मिरवणुकींनी सर्वांना भारावून टाकले. भोईवाड्याचा महाराजा, सांताक्रूझचा विघ्नहर्ता, धारावीचा गणराया आणि जिजामाता उद्यानाजवळील परशुराम मंडळाचा राजा या नामांकित मंडळांचे रविवारी वाजतगाजत आगमन झाले.
रविवारी पावसाने उघडीप दिल्याने भाविकांनी खरेदीसाठी गर्दी केली. गणेशोत्सवासाठी मुंबईच्या बाजारपेठा आधीपासूनच सजल्या होत्या. वसई-विरार आणि कर्जत-खोपोलीपासून नागरिक मुंबईत खरेदी करण्यासाठी येत असल्याने उत्सवाला काही दिवस असताना खरेदीसाठी झुंबड उडते. रविवारच्या दिवशी दादर-परळच्या बाजारात सकाळपासूनच गर्दी झाली होती. सजावटीचे साहित्य, फळे आणि हार-फुले घेण्याकडे भक्तांचा विशेष कल होता.
लालबाग-परळ, दादर, मशीद बंदर आणि क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये गर्दी पाहायला मिळाली. लालबाग-परळ आणि दादरमधील मिठाईची दुकानेही गर्दीने फुलून गेल्याचे रविवारी दिसले. भक्तांना आकर्षित करणारे जम्बो मोदक आणि लाडूंचे थर सजले आहेत. बाजारपेठेतील शोभेच्या वस्तूंची दुकाने भाविकांनी तुडुंब भरलेली होती. गल्लोगल्ली विविध गणेश मंडळांचे मंडप उभे राहिले आहेत. मूर्ती आणण्यासाठी रथ सजले आहेत. गल्लीबोळात ढोल-ताशांच्या तालमी रंगत आहेत. त्यामुळे वातावरण गणेशमय झाले आहे. गणेशोत्सव आल्याची प्रचीती भक्तांच्या तयारीतून आणि मुंबईतील बाजारपेठेत चोहीकडे झालेल्या गर्दीतून येत आहे.
सजावटीच्या साहित्यांना मागणी
सजावटीच्या वस्तू १० ते २० टक्क्यांनी महागल्या असल्या, तरी भक्तांनी आपला हात आखडता घेतल्याचे फारसे जाणवले नाही. मूर्तीवर काय सुंदर दिसेल, याचा अंदाज घेत भाविक सजावटीच्या विविध दुकानांमध्ये फेऱ्या मारत होते. आकर्षक मखरांपासून कमरपट्टा, छत्र, तोडे, आसन, नारळ, बुगडी, सोनपट्टी, मुकुट, कंठी, बाजुबंद, कर्णफुले आदी विविध प्रकारच्या सजावटीच्या साहित्यांची भाविकांनी हातोहात खरेदी केली. आरतीसाठी लागणाऱ्या पारंपरिक ढोलकी आणि टाळ घेण्यासाठी लालबागमधील दत्ताराम लाड मार्गावर भक्तांची लगबग सुरू होती. प्लॅस्टिक किंवा थर्माकोलऐवजी रंगीबेरंगी ऑर्किड, जरबेरा यांचा वापर करून तयार केलेल्या खऱ्या फुलांच्या मखरांना भक्तांकडून मोठी पसंती मिळत आहे. या मखरांची किंमत दोन हजारांपासून तब्बल १६ हजार रुपयांपर्यंत असून, दीड दिवसांच्या गणरायासाठी विशेष मागणी होत आहे.
खरेदीसाठी विशेष कल
- थर्माकोलची मंदिरे आणि विविध आकाराची मखरे
- झगमगाटासाठी रंगीबेरंगी दिव्यांच्या माळा
- चांदीच्या दूर्वा, त्रिशुल आणि मोदक
- १०० ते १५० रुपयांपर्यंत मिळणारे बेन्टेक्सचे दागिने
- बुंदीचे आणि खव्याचे मोदक (५० ते १५० रुपयांत उपलब्ध)
- धूप, कापूर आणि अगरबत्ती
बाप्पाला फुलांची आरास
हरितालिका पूजन आणि गणेश चतुर्थी अगदी हाताशी येऊन ठेपले आहेत. या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठांमध्ये फुलांचा अक्षरशः सडा पडला आहे. दादरच्या फुल बाजारात गुलाब, झेंडू, ऑर्किड, जरबेरा, केळीपाने यांचा सुगंध सर्वत्र पसरला असून, ताजेपणा आणि विविधतेमुळे भक्तांची पहिली पसंती याच बाजाराला मिळत आहे. गणेशभक्तांच्या या भावनांना साजेसे वातावरण सध्या मुंबईच्या दादर, परळ, लालबाग आणि वाशी येथील फुल बाजारात दिसत आहे. सकाळपासूनच भक्तांची लगबग सुरू असून, ताज्या, रंगीबेरंगी फुलांच्या खरेदीसाठी ग्राहकांची झुंबड उसळली.
फुलांचा प्रकार सध्याचे दर अपेक्षित दर
गुलाब : ८० रुपये बंडल १५० रुपये बंडल
झेंडू : ६० रुपये किलो ११० रुपये किलो
ऑर्किड : ४०० रुपये बंडल ९०० रुपये बंडल
जरबेरा : ४० रुपये बंडल ७० रुपये बंडल
केळी पाने : ४० रुपये बंडल ६० रुपये बंडल
सध्या स्थानिक बाजारपेठा व दादर बाजार यांच्या दरात फारसा फरक नाही, मात्र दादर बाजारातील फुलांची आवक जास्त असल्याने इथेच गर्दी उसळली आहे. व्यापाऱ्यांच्या मते, येत्या गणेश चतुर्थी आणि गौरी आगमनाच्या दिवसांत फुलांच्या किमतींमध्ये आणखी २० टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. पावसाने जोर धरला, तर हे दर दुपटीने वाढतील.
गणेशोत्सव उत्साहातच व्हायला हवा. फुलांचा दर वाढला तरी भक्त आधीच अनामत रक्कम देऊन ऑर्डर देत आहेत. दादर-परळ बाजारात गर्दी दिवसेंदिवस वाढत आहे.
- अविराज पवार, फुलविक्रेते, दादर
