शालेय विद्यार्थ्यांचा जीवघेणा प्रवास
शालेय विद्यार्थ्यांचा जीवघेणा प्रवास
परिवहन विभागाकडून २५ लाखांची दंडवसुली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी राज्य शासनाने अत्यंत काटेकोर नियमावली लागू केली असली, तरी नियमावलीच्या अंमलबजावणीत सहभाग असलेल्या विविध घटकांचे दुर्लक्ष होत आहे. मुंबईतही धोकादायक प्रवास सुरूच आहे. परिवहन विभागाची नियमित कारवाई सुरू असूनही वाहनचालक सुधारताना दिसत नाहीत. परिवहन विभागाने एप्रिल २०२५ ते जुलै २०२५ या कालावधीत ११० शालेय बस, ४५५ व्हॅन, रिक्षा आणि अवैध विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई केली आहे.
नियमानुसार विद्यार्थ्यांची वाहतूक होते की नाही, हे पाहण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आरटीओ, वाहतूक पोलिस आदींच्या समावेशाची परिवहन समिती आहे. शालेय पातळीवरही अशा समित्या स्थापन आहेत. त्यात शालेय प्रशासन, पालक, वाहतूकदार, वाहतूक पोलिस आदींचा समावेश आहे. स्कूल बसची स्थिती तपासणे, थांबे आणि भाडे ठरविण्याचा अधिकारही या समित्यांना आहे; मात्र समित्या स्थापन केल्या असल्या तरी बहुतांश ठिकाणी त्या कागदावरच आहेत. त्यामुळे नियमावली लागू असली तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही.
---
मुंबईतील कारवाई
परिवहन विभाग - बस -व्हॅन, रिक्षा - दंडवसुली (लाखांत)
ताडदेव - २९- १०४ - ९
अंधेरी - ९ - ७३ - ६. ४४
वडाळा - १२ - १४५- ७.४४
बोरिवली - ६०- १३३- २
या नियमांचे उल्लंघन
मुंबई शहर आणि उपनगरांत सर्रासपणे विद्यार्थ्यांची अधिकृत शालेय बसऐवजी बेकायदा खासगी वाहनातून वाहतूक केली जाते. वैधपरवाना नसणे, शालेय बसची योग्यता प्रमाणपत्राची मुदत संपणे, रिक्षा किंवा टॅक्सीमधून क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची ने-आण करणे असे प्रकार घडत आहेत. तर दक्षिण मुंबईत चक्क पांढऱ्या नंबर प्लेट असलेल्या वाहनांतून, आयुर्मान संपलेल्या वाहनांतून विद्यार्थ्यांची वाहतूक केली जाते.
====
विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात सर्व नियमांचे पालन स्कूल बसमध्ये करण्यात येते. याउलट स्कूल व्हॅनमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी वाहतूक करून नियमांचे उल्लंघन केले जाते. मुंबईत १० हजार खासगी वाहनांतून विद्यार्थी वाहतूक केली जाते, परंतु आरटीओकडून खूप कमी कारवाई केली जाते.
- अनिल गर्ग, अध्यक्ष, स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन
--
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी राज्य शासनाने अत्यंत काटेकोर नियमावली लागू केली; परंतु त्याचे उल्लंघन करून विद्यार्थी वाहतूक केली जात आहे. त्यांच्यावर नियमित कारवाई केली जाते.
- विवेक भीमनवार, परिवहन आयुक्त
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.