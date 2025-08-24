गिरणी कामगारांचा आंदोलनाचा इशारा
गिरणी कामगारांचा आंदोलनाचा इशारा
घरांसाठी १४ संघटना आक्रमक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर एकत्र आलेल्या १४ संघटनांच्या गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीची बैठक राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या कार्यालयात झाली. घरांच्या आश्वासनांची पूर्ती न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
समितीचे प्रमुख आमदार सचिन अहिर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत सरकारविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ९ जुलैला आझाद मैदानात आंदोलनानंतर १० जुलैला कामगार नेत्यांसोबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले होते, मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्याने कामगार आणि वारसदारांमध्ये संभ्रम व असंतोष पसरला आहे. शेलू-वांगणी येथील दूरवरची घरे नाकारल्यानंतरही खासगी विकसक दबावतंत्र वापरत असून, कामगारांची दिशाभूल होत असल्याचा आरोप बैठकीत झाला. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना शिष्टमंडळाद्वारे निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी न केल्यास अनंत चतुर्दशीनंतर महाआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा सर्व कामगार संघटनांनी दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.