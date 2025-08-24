भाजपच्या दिगंबर अगवणे यांना जामीन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : फलटण येथील भाजप नेते दिगंबर रोहिदास अगवणे यांना आर्थिक गैरव्यहारप्रकरणी उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला आहे.
बँका, सहकारी पतसंस्था आणि व्यक्तींशी संबंधित अनेक फसवे कर्ज व्यवहार व आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप ठेवून सक्त वसुली संचालनालयाने अगवणे यांना ५ जानेवारी २०२४ रोजी अटक केली होती. या प्रकरणाची चौकशी आधीच पूर्ण झाल्यामुळे, अगवणे यांना आणखी कारागृहात ठेवून कोणताही उद्देश साध्य होणार नाही. याशिवाय, याप्रकरणी आरोपपत्रदेखील दाखल करण्यात आले आहे. तसेच, ईडीने सादर केलेले पुरावे प्रामुख्याने दस्तऐवज स्वरूपाचे आहेत. पुरावे बहुसंख्येने दस्तऐवज आणि सुरक्षित स्थितीत असतात, तेव्हा ते नष्ट करण्याची शक्यता अत्यल्प असते, असे न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने अगवणे यांना जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केले.
मालमत्ता मूल्यांकन व दुहेरी गहाण ठेव यासंबंधीचे आरोप हे तज्ज्ञांनी तपासायचे मुद्दे आहेत आणि ते केवळ खटल्याच्या सुनावणीदरम्यानच ठरवले जाऊ शकतात. तसेच, गुन्हा दाखल करण्यात झालेला विलंब आणि सूड उगवण्यासाठी तक्रार दाखल केल्याचा अगवणे यांचा दावाही न्यायालयाने विचारात घेऊन त्यांना जामीन मंजूर केला आहे.
