अभ्यासात हुशार म्हणून गुन्हा रद्द होणार नाही!
उच्च न्यायालयाचा निर्णय; ‘सिंदूर’विषयी आक्षेपार्ह संदेश प्रकरण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ ः याचिकाकर्ती एक विद्यार्थिनी आहे तसेच ती शिक्षणात हुशार आहे, हे गुन्हा रद्द करण्याचे कारण असू शकत नाही, असे निरीक्षण शुक्रवारी (ता. १९) उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच पुणे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या १९ वर्षीय विद्यार्थिनीची गुन्हा रद्द करण्याची मागणी अमान्य केली.
पुणे पोलिसांनी आपल्याविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका विद्यार्थिनीने केली आहे, परंतु ही एक अतिशय गंभीर बाब आहे. याचिकाकर्ती एक विद्यार्थिनी आहे. त्यामुळे तिला जामीन नक्कीच मिळू शकतो, पण तूर्तास आम्ही गुन्हा रद्द करू शकत नाही. या विद्यार्थिनीने समाजमाध्यमावर ‘ऑपरेशन सिंदूर’विषयीची आक्षेपार्ह पोस्ट केल्यानंतर ती रद्द करून माफी मागितली आहे. ती एक हुशार विद्यार्थिनी आहे किंवा तिने उत्तम कामगिरी करून परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे, हे तिच्याविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द करण्याचे कारण असू शकत नाही, असे मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले. तसेच राज्य सरकारला यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देऊन सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
सुनावणीदरम्यान काय झाले?
आपल्या अशिलाने अशी पोस्ट करण्यामागे कोणताही वाईट हेतू नव्हता, तिने समाजमाध्यमांवरील पोस्ट काढून टाकली आहे, ती बाबही विचारात घेतली पाहिजे, असे विद्यार्थिनीच्या वतीने अॅड. फरहाना शाह यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तथापि, त्याचा येथे संबंध नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच हे उलटही असू शकते, कारण पोस्ट काढून टाकल्यामुळे तिच्या निर्णयावर संशय वाढतो आणि प्रकरण गुंतागुंतीचे होते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट करून विद्यार्थिनीची गुन्हा रद्द करण्याची मागणी तूर्तास अमान्य केली.
प्रकरण काय?
मूळची काश्मीरची रहिवासी असलेली ही विद्यार्थिनी सिंहगड अकादमी ऑफ इंजिनिअरिंग विनाअनुदानित महाविद्यालयात अभियांत्रिकीच्या दुसऱ्या वर्षाला शिकत आहे. समाजमाध्यमावरील प्रतिक्रियेनंतर विद्यार्थिनीला महाविद्यालयाने काढून टाकले. तथापि, महाविद्यालयाचा निर्णय मनमानी आणि बेकायदा असल्याचा दावा करून याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मे महिन्यात न्या. गौरी गोडसे आणि न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने या कारवाईवर टीका केली होती आणि पुणे पोलिसांना मुलीला तत्काळ सोडण्याचे आदेश आणि महाविद्यालयाला तिच्या प्रलंबित परीक्षांना बसण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर आता गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी तिने उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका केली आहे.
