मध्य, हार्बर मार्गांवर रविवारी ब्लॉक
मध्य, हार्बर मार्गांवर रविवारी ब्लॉक
पश्चिम रेल्वेवर वसई राेड-विरारदरम्यान रात्रकालीन काम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : मध्य रेल्वे आणि हार्बर मार्गावर विविध देखभाल-दुरुस्तीकरिता रविवारी (ता. २१) मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. पश्चिम रेल्वेवर वसई रोड ते विरार स्थानकांदरम्यान शनिवारी (ता. २०) नाईट ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. रविवारी दिवसा कोणताही ब्लॉक नसेल.
मध्य रेल्वे
कुठे : ठाणे ते कल्याण स्थानकांदरम्यान अप-डाऊन जलद मार्गावर
कधी - सकाळी १०.४० ते दुपारी ३.४० वाजेपर्यंत
परिणाम : जलद मार्गावरील लोकलची वाहतूक धीम्या मार्गावरून चालविण्यात येणार आहे. परिणामी, लोकल गाड्या १० ते १५ मिनिटे विलंबाने धावतील. ब्लॉकदरम्यान सीएसएमटी-दादर येथून सुटणाऱ्या आणि येणाऱ्या मेल-एक्स्प्रेस गाड्या ठाणे ते कल्याण स्थानकांदरम्यान पाचव्या-सहाव्या रेल्वे मार्गावरून वळविण्यात येणार आहेत.
हार्बर रेल्वे
कुठे : वाशी ते पनवेल स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन मार्गावर
कधी : सकाळी ११.०५ ते दुपारी ४.०५ वाजेपर्यंत
परिणाम : ब्लॉकदरम्यान वाशी ते पनवेलदरम्यानची लोकल वाहतूक बंद राहणार आहे. ट्रान्स हार्बर मार्गावरील नेरूळ ते पनवेलदरम्यानची लोकल वाहतूकही बंद राहणार आहे. ब्लॉक कालावधीत हार्बर मार्गावरील प्रवाशांच्या सोयीसाठी सीएसएमटी ते वाशी, ट्रान्स हार्बर मार्गावर ठाणे ते वाशी, नेरूळदरम्यान लोकल सेवा सुरू राहणार आहे.
----------------------
पश्चिम रेल्वे
कुठे : वसई रोड ते विरार स्थानकांदरम्यान
कधी : २१ सप्टेंबरला रात्री १२.४५ ते पहाटे ४.१५ वाजेपर्यंत
परिणाम : यादरम्यान धीम्या मार्गावरील लोकल जलद मार्गावरून चालविण्यात येणार आहेत. काही लोकल रद्द केल्या आहेत. रविवारी दिवसा कोणताही ब्लॉक नसेल.
------------------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.