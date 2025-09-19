त्यामुळे संशयिताला ‘ना हरकत’ नाकारले
२६/११ दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : ‘अर्जदार हा बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेचा सदस्य असल्याचा अद्यापही संशय आहे, त्यामुळे अजूनही तो पोलिसांच्या देखरेखीखाली आहे,’ अशी माहिती शुक्रवारी (ता. १९) राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली. त्यामुळे मुंबईवरील २६/११ दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रकरणातील आरोपी असलेला आणि निर्दोष सुटका झालेल्या फहीम अन्सारीला ना हरकत प्रमाणपत्र (क्लिअरन्स सर्टिफिकेट) देण्यात आले नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
रिक्षा चालवून उदरनिर्वाह करण्यासाठी पोलिसांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (क्लिअरन्स सर्टिफिकेट) मिळावे, अशी मागणी अन्सारीने याचिकेतून केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी दहशतवादी आरोपातून निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर सरकारने कोणत्या कायद्यानुसार अन्सारी यांना प्रमाणपत्र नाकारले, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. ऑगस्ट २०१४ मध्ये तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अन्सारी पोलिस ‘एनओसी’साठी पात्र नसल्याचे सरकारी वकील मानकुवर देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच असाही एक गोपनीय अहवाल आहे, त्यानुसार अन्सारी अजूनही बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेचा सदस्य असल्याच्या संशयावरून त्याच्यावर नजर ठेवण्यात येत असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले; परंतु सुनावणीदरम्यान, अन्सारीच्या वतीने कोणताही वकील उपस्थित नसल्याने न्यायालयाने शनिवारपर्यंत सुनावणी तहकूब केली. विशेष न्यायालयाने मे २०१० मध्ये या प्रकरणातील एकमेव पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबला दोषी ठरवले होते; परंतु पुराव्याअभावी या प्रकरणातील अन्य दोन भारतीय आरोपी फहीम अन्सारी आणि सबाउद्दीन अहमद यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यातच रिक्षा चालवून आपला उदरनिर्वाह करता यावा, यासाठी पोलिस क्लिअरन्स सर्टिफिकेट (पीसीसी) देण्याची मागणी करणारी याचिका अन्सारीने याचिकेतून केली आहे.
