बेकायदा उत्खनन केल्यास वाहन परवाना हाेणार रद्द
बेकायदा उत्खनन केल्यास
वाहन परवाना हाेणार रद्द
राज्य परिवहन प्राधिकरणाचा ठराव
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : राज्यात मोठ्या प्रमाणात वाळू व इतर गौण खनिजांचे बेकायदा उत्खनन, वापर, वाहतूक व तस्करीचे वारंवार प्रकार घडत आहेत. ‘वाळू व इतर गौण खनिजांचे बेकायदा उत्खनन, वापर व वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर विभागीय कारवाई करण्याबाबत राज्य परिवहन प्राधिकरणाचा निर्णय घेतला असून वाहनचालकांचा परवाना रद्द करण्याचा ठराव करण्यात आला आहे.
मोटार वाहन अधिनियम, १९८८च्या कलम ११३चा भंग करून सकल भारक्षमतेपेक्षा (जी.व्ही.डब्ल्यू.) अतिरिक्त वजनाच्या वाळू व इतर गौण खनिजांची मालाची वाहतूक करणाऱ्या परवानाधारकांवर विभागीय कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य परिवहन प्राधिकरणास आहेत. त्यानुसार वाळू व इतर गौण खनिजांचे बेकायदा उत्खनन करून बेकायदा वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर आळा घालण्यासाठी व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या धोरणात एकसूत्रता आणण्यासाठी राज्य परिवहन प्राधिकरणाने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ठराव करण्यात आला आहे. यात वाळू व इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन करून बेकायदा वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या परवान्यावर मोटार वाहन अधिनियम, १९८८च्या कलम ८६ मधील तरतुदीनुसार विभागीय कारवाई करण्यासाठी राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांनी पुढीलप्रमाणे विभागीय कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य परिवहन प्राधिकरणाने दिले.
===
गुन्हा केल्यास कारवाईचे स्वरूप
पहिला गुन्हा : ३० दिवस परवाना निलंबित व वाहन अटकावणी
दुसरा गुन्हा : ६० दिवस परवाना निलंबित व वाहन अटकावणे
तिसरा गुन्हा : वाहन अटकाव करून परवाना रद्द करण्यासाठी संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत कार्यवाही करणे
