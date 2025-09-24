फोर्टच्या आईचा सामाजिक वसा
‘फोर्टच्या आई’चा सामाजिक वसा
महिला सशक्तीकरणासाठी नऊ दिवस विविध उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ ः नवरात्रोत्सवानिमित्त ‘फोर्टच्या आई’ने सामाजिक वसा राखत माँ अमर मित्र मंडळाने महिला सशक्तीकरणावर भर दिला आहे. या नवरात्रोत्सवानिमित्त नऊ दिवस वेगवेगळे उपक्रम राबवले जाणार आहेत.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ या संकल्पनेने प्रेरित होऊन, फोर्टची आई इच्छादेवी माँ अमर मित्र मंडळातर्फे महिलांसाठी स्वसंरक्षण कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने दहशतवाद्यांना त्यांच्या कृत्यांचा धडा शिकवून देशाचे संरक्षण केले, त्याचप्रमाणे ही कार्यशाळा महिला-भगिनींना स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी सक्षम बनवेल. नवरात्रोत्सवाच्या पवित्र उत्सवामध्ये, स्त्रीशक्तीचा सन्मान करत आम्ही सर्व महिलांना आत्मविश्वासाने आणि निर्भयपणे जगण्यासाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये शिकवू. ही कार्यशाळा केवळ शारीरिक नव्हे, तर मानसिक बळदेखील देईल, जेणेकरून कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी त्या तयार राहतील. या उपक्रमात सहभागी होऊन भारतीय सैनिकांच्या शौर्याला सलाम करण्याचे आवाहन मंडळाने केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.