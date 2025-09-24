रोबोटमार्फत शस्त्रक्रियांसाठी जी. टी. रुग्णालयाचा प्रस्ताव
मुंबई, ता. २४ ः गोकुळदास तेजपाल (जी. टी.) वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात लवकरच रोबोटच्या साहाय्याने शस्त्रक्रिया करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. रुग्णालय प्रशासनाने रोबोट खरेदीसंदर्भातील प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे पाठवला असून सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर हाडांच्या शस्त्रक्रियांसह विविध सामान्य शस्त्रक्रिया रोबोटमार्फत केल्या जाणार आहेत.
गेल्या वर्षी ५० एमबीबीएस प्रवेशक्षमतेसह सुरू झालेल्या जी. टी. वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात आरोग्यसुविधा वाढविण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. रोबोटसह अनेक आजारांशी संबंधित बाह्यरुग्ण विभाग सुरू करण्यात येत असून कोविडच्या काळापासून बंद असलेला बालरोग बाह्यरुग्ण विभाग येत्या शुक्रवारी (ता. २६) सुरू होणार असल्याची माहिती अधिष्ठाता डॉ. जितेंद्र संकपाळ यांनी दिली. त्यांनी सांगितले, की वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, सचिव धीरज कुमार आणि आयुक्त अनिल भंडारी यांच्या प्रयत्नांमुळे रुग्णालयात रुग्णांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध होत आहेत. सध्या रुग्णालयात नेत्ररोग बाह्यरुग्ण विभाग सुरू असून पुढील महिन्यात नेत्रशस्त्रक्रियांसाठी ऑप्थॅल्मॉलॉजी ऑपरेशन थिएटर सुरू करण्यात येणार आहे.
