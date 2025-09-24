नसली वाडिया यांच्यासह सात जणांविरोधात गुन्हा
नसली वाडिया यांच्यासह सात जणांविरोधात गुन्हा
मुंबई, ता. २४ ः दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशानुसार बांगूरनगर पोलिसांनी सोमवारी (ता. २२) उद्योगपती नसली वाडिया (वय ८१) यांच्यासह सात जणांविरोधात गुन्हा नोंदवला. फसवणुकीच्या इराद्याने कट रचून बनावट कागदपत्रे तयार करणे, ती न्यायालयात सादर करणे असा आरोप त्यांच्यावर आहे. या गुन्ह्यात त्यांच्या कुटुंबीयांचाही आरोपी म्हणून समावेश आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फेरानी हॉटेल्स प्रा. लि. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र चांदे यांनी मे महिन्यात वाडिया आणि इतरांविरोधात दखलपात्र गुन्हा नोंदवून तपासाचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती करणारा खासगी अर्ज दाखल केला होता. त्यावर बोरिवली येथील दंडाधिकारी न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने बांगूरनगर पोलिसांना गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले. वाडिया आणि फेरानी हॉटेल कंपनीत मालाड येथील भूखंडाच्या विकासावरून २००८पासून वाद सुरू आहे. प्रत्यक्षात या जागेचा विकास फेरानी हॉटेल कंपनीने रहेजा कंपनीमार्फत करावा आणि विक्रीतील १२ टक्के वाटा वाडिया यांना द्यावा, असा करार १९९५मध्ये झाला होता. मात्र विक्रीतील हिश्शावरून फेरानी आणि वाडिया यांच्यात वाद उद्भवले. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत वाडिया यांनी स्वतःला फायदा करून घेण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केली, ती न्यायालयात खरी म्हणून सादर केली, अशा आशयाची तक्रार फेरानी कंपनीचे सीईओ चांदे यांनी बांगूरनगर पोलिस ठाण्यात केली होती. मात्र पोलिसांनी त्यावर काहीच कारवाई न केल्याने त्यांनी दंडाधिकारी न्यायालयात धाव घेतली. गुन्हा नोंद झाला असून संबंधित कागदपत्रे तपासली जातील आणि तपासातील प्रगतीचा अहवाल दंडाधिकारी न्यायालयासमोर ठेवला जाईल, अशी प्रतिक्रिया वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नोंदवली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.