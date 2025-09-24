नवतेजस्विनी प्रदर्शननाला मोठा प्रतिसाद
नवतेजस्विनी प्रदर्शनाला मोठा प्रतिसाद
मुंबई, ता. २४ ः महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत (मविम) बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘नवतेजस्विनी प्रदर्शन २०२५’चे मंत्रालयात आयोजन करण्यात आले आहे. प्रदर्शनात मांडण्यात आलेल्या विविध गृहोपयोगी वस्तू तसेच बांबूपासून तयार केलेल्या वस्तू, मेळघाटमधील शुद्ध मध, यासोबत अनेक खाद्यपदार्थ खरेदी करण्यासाठी महिला बचत गटांच्या स्टॉलला मंत्रालयात मोठा प्रतिसाद मिळाला. मंत्रालयातील हे प्रदर्शन २६ सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे.
या प्रदर्शनात एकूण १२ स्टॉल्स उभारण्यात आले असून, त्यामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील आकर्षक बांबूच्या वस्तू, गोंदियाच्या देखण्या लाखेच्या बांगड्या, ठाण्याची जागतिक ख्याती असलेली वारली कला, पौष्टिक व चविष्ट मिलेटयुक्त पदार्थ यांसारखी ग्रामीण भागातील महिलांच्या कौशल्याचा ठसा उमटविणारी उत्पादने प्रदर्शित करण्यात आली असून, अनेक उत्पादने पहिल्याच दिवशी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जात असल्याची माहिती मविमच्या व्यवस्थापकीय संचालिका राजलक्ष्मी शाह यांनी दिली. या प्रदर्शनाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी अश्विनी जोशी यांच्यासह विविध विभागांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्टॉलला भेटी देऊन महिलांनी तयार केलेल्या विविध वस्तू पाहून त्यांचे कौतुक केले.
