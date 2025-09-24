एल्फिन्स्टन पूलबधितांची घरघर संपणार
एल्फिन्स्टन पूलबधितांची घरघर संपणार
म्हाडाकडून ११९ घरे निश्चित
बापू सुळे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : शिवडी-वरळी उन्नत मार्गावरील एल्फिन्स्टन पुलामुळे बाधित होणाऱ्या दोन इमारतींमधील ८३ रहिवाशांची घरघर आता संपणार आहे. संबंधित रहिवासी आणि दुकानदारांना हक्काचे घर देण्यासाठी म्हाडाने दादर, माटुंगा, परेल, लालबाग, शिवडी, प्रभादेवी येथील ११९ सदनिका निवडल्या आहेत. त्या म्हाडाकडून १५ दिवसांत एमएमआरडीएकडे सुपूर्द केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे रहिवाशांना लवकरच घरे मिळतील.
एल्फिन्स्टन पुलाच्या जागेवर एमएमआरडीएकडून डबल डेकर पूल उभारला जाणार असून, त्यासाठी जुना पूल काढला जात आहे. त्यामुळे येथील लक्ष्मी निवास व हाजी नुरानी चाळ या दोन इमारती बांधित होणार असून, तेथील एकूण ८३ प्रकल्पग्रस्त रहिवाशांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. त्यासाठी म्हाडाकडून एमएमआरडीएला ही घरे रेडिरेकनरच्या ११० टक्के एवढी किंमत घेऊन दिली जाणार आहेत. त्याकरिता दादर कबुतरखाना येथील प्रियदर्शिनी या एकाच इमारतीमध्ये २८ सदनिका उपलब्ध आहेत, तर उर्वरित सदनिका प्रभादेवी, परेल, माटुंगा, लालबाग, शिवडी येथे विखुरलेल्या स्वरूपात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
दुरुस्ती करावी लागणार
म्हाडाला ही घरे खासगी विकसकांकडून मिळालेली आहेत. दोन-तीन वर्षांपासून ती बंद असल्याने त्यांची काही प्रमाणात दुरवस्था झाली असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लवकरच म्हाडा आणि एमएमआरडीएकडून या घरांची संयुक्त पाहणी केली जाणार आहे. त्यानंतर त्याची आवश्यक दुरुस्ती करून रहिवाशांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
म्हाडाला १०० कोटी मिळणार
म्हाडाने निश्चित केलेल्या घरांचे क्षेत्रफळ सुमारे ३०० चौरस फुटांपासून ७००-८०० चौरस फुटांपर्यंत आहे. म्हाडाने निश्चित केलेल्या ११९ घरांची किंमत सुमारे १२९ कोटी रुपये एवढी आहे. निश्चित केलेल्या घरांपैकी ८३ घरे दिली जाणार आहेत. त्यामुळे म्हाडाला सुमारे १०० कोटी रुपये मिळू शकणार आहेत.
सदनिकांचे क्षेत्रफळ (चौरस फूट) - सदनिकांची संख्या
३५० -४०० - २४
४००-५०० - ३२
५००-६०० - ८
६००- ७०० - ५
७००हून अधिक - काही
( किंमत एक कोटी आठ लाखांपासून एक कोटी ५० लाखांपर्यंत)
