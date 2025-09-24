कांदिवलीतील आगीत सात जण हाेरपळले
कांदिवलीतील आगीत
सात जण हाेरपळले
तिघांची प्रकृती चिंताजनक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ ः कांदिवली पूर्वेतील राम किसन मिस्त्री चाळ परिसरात बुधवारी (ता. २४) लागलेल्या आगीत सात जण हाेरपळले आहेत. यातील ९० टक्क्यांपर्यंत भाजलेल्या रक्षा जोशी, दुर्गा गुप्ता आणि पूनम यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे रुग्णालय प्रशासनाने सांगितले आहे.
कांदिवली आकुर्ली मेंटेनन्स चौकीशेजारील एकमजली घरात सकाळी सुमारे ९.०५ वाजता अचानक आग लागली. शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागली. त्यातच वायू गळती हाेऊन घरातील एलपीजी सिलिंडरचा स्फोट झाल्यामुळे आगीचा भडका उडाला. ही आग काही क्षणांत दुकानात पसरून त्यातील कर्मचारी व ग्राहक अडकून पडले हाेते. या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे जवान तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी अथक प्रयत्न करून आगीवर नियंत्रण मिळवले. या घटनेत शिवानी गांधी (वय ५१), नीतू गुप्ता (३१), जानकी गुप्ता (३९), मनाराम कुमाकट (५५), रक्षा जोशी (४७), दुर्गा गुप्ता (३०) आणि पूनम (२८) हे सात जण गंभीररीत्या हाेरपळले आहेत. यातील चार जणांना ईएसआयसी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, तर ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक भाजलेल्यांना बीडीबीए रुग्णालयात हलवण्यात आले. रक्षा जोशी, दुर्गा गुप्ता आणि पूनम यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे रुग्णालय प्रशासनाने सांगितले आहे.
-----
कुर्ल्यात नऊ झोपड्या खाक
कुर्ला पश्चिमेतील जरीमारी सेवक चाळीतही दुपारी सुमारे १२.१५ वाजता आग लागली. या आगीत नऊ झोपड्या जळून खाक झाल्या; मात्र कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. या आगीवर अग्निशमन दलाच्या पथकाने नियंत्रण मिळवले. आगीचे नेमके कारण स्पष्ट झाले नसून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.