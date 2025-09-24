मालवाहतूकदारांचा संपाचा इशारा
मालवाहतूकदारांचा संपाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : सक्तीने दंडवसुली थांबवावी, थकीत दंड माफ करावा, यासह इतर मागण्यांबाबत मालवाहतूकदार आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी १७ ऑक्टोबरला संप करण्याचा इशारा दिला आहे.
जीवनावश्यक आणि अत्यावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या अवजड वाहनांवर वाहतूक पोलिस, परिवहन विभागाकडून ई-चलनाद्वारे दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. हे सर्व दंड माफ करण्यात यावेत, क्लीनरची सक्ती रद्द करावी, शहरातील अवजड वाहनांच्या येण्या-जाण्याच्या वेळांचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी राज्यातील मालवाहतूकदार संघटनांनी केली आहे. यासोबतच मुंबई-पुणे एक्स्प्रेवर परिवहन विभागाकडून दंड रक्कम कमी करावी आणि वेगमर्यादा वाढवावी तसेच आजपर्यंत केलेले दंड माफ करावे. गाडी पासिंगला गेली असता परिवहन विभागाकडून दंड भरल्याशिवाय गाडी पासिंग करीत नाहीत तसेच सक्तीने दंड वसूल करून नंतर गाडी पासिंग केली जाते. अशी अडवणूक करू नये, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पनवेल, रायगड, पुणे, नाशिक व महाराष्ट्रातील सर्व ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन संघटना १७ ऑक्टोबरपासून आंदोलन करणार आहेत. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत वाहने रोडवर आणणार नाही, असा निर्णय सर्व वाहतूकदारांनी घेतला आहे.
- राजेंद्र वनवे, अध्यक्ष, जय भगवान ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन
