बाईक टॅक्सीच्या नोंदणीत अडचणी
बाइक टॅक्सीच्या नोंदणीत अडचणी
प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी
मुंबई, ता. २४ : मुंबई शहरात बाइक टॅक्सी सुरू झाली आहे; परंतु बाइक टॅक्सीची नोंदणी प्रक्रिया काहीशी किचकट आहे. परिणामी अनेक तरुणांना नोंदणी करताना अडचणी येत आहेत. बाइक टॅक्सीची नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी अपना बाइक टॅक्सी असोसिएशनने परिवहन आयुक्त आणि सचिवांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
आरटीओ कार्यालयांत अनेक ठिकाणी उदा. ताडदेव, अंधेरी, ठाणे, वाशी, कल्याण, बोरिवली अर्ज नाकारले जात आहेत किंवा लांबणीवर टाकले जात आहेत. कारण संबंधित आरटीओंना व्यावसायिक बाइक नोंदणीची नवीन प्रक्रिया स्पष्टपणे माहिती नाही. बहुसंख्य चालकांनी वैयक्तिक वापरासाठी ईएमआय/कर्जावर गाड्या घेतल्या आहेत. बँकांनी हे कर्ज ‘नॉन-कमर्शियल’ म्हणून दिले असल्याने आवश्यक एनओसी मिळत नाही. यामुळे सुमारे ७० टक्के चालकांना गाड्यांचे रूपांतरण करणे अशक्य होत आहे. जुनी व नवी दोन्ही वाहने असलेल्या चालकांना रूपांतरणानंतर कोणत्या प्रकारचा विमा आवश्यक आहे, याबाबत संभ्रम आहे. विशिष्ट रंग देण्याची मागणी होत आहे; परंतु चालकांना बाइक टॅक्सी सेवा दीर्घकाळ टिकणारी असल्याचा विश्वास निर्माण होईपर्यंत असे बदल नको आहेत.
...
प्रत्येक आरटीओ वेगवेगळी कागदपत्रे मागत आहे. काही ठिकाणी चालकाची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असते, तर काही ठिकाणी एजंट अर्ज सादर करू शकतो. यामुळे प्रक्रिया गोंधळात टाकणारी, वेळखाऊ व खर्चिक होत आहे.
- अक्षय माने, अध्यक्ष, अपना बाइक टॅक्सी असोसिएशन
