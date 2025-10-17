किनारा मार्गावर बायो टॉयलेट सुरू
किनारा मार्गावर बायो टॉयलेट सुरू
नागरिकांना दिलासा; लवकरच आणखी कार्यान्वित
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : फेरफटका मारणाऱ्या मुंबईकरांसाठी महापालिकेने किनारा मार्गावर तब्बल ५.२५ किलोमीटर लांबीचा प्रोमेनेड सुरू केला आहे. या ठिकाणी दररोज हजारो नागरिक सकाळ-संध्याकाळी येतात. त्यांच्यासाठी पालिकेने अत्याधुनिक दाेन बायो टॉयलेट सुरू केले. पुढील पंधरवड्यात आणखी दोन टाॅयलेट सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
आठ बायो टॉयलेट बसवण्याचा पालिकेचा आराखडा असून, या उपक्रमामुळे प्रोमेनेड परिसराची स्वच्छता राखली जाणार आहे. तसेच नागरिकांना प्राथमिक सुविधाही मिळणार आहेत. सागरीकिनारा मार्ग हा भराव घालून बांधण्यात आल्यामुळे सांडपाणी वाहिन्या बसवणे शक्य नाही. त्यामुळे पालिकेने संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेने (डीआरडीओ) विकसित केलेली बायो डायजेस्टर प्रणाली असलेली ही शौचालये उभारली आहेत. या प्रणालीत मानवी उत्सर्जन सूक्ष्मजीवांच्या सहाय्याने जैविक पद्धतीने विघटित केले जाते. त्यामुळे कोणतेही सांडपाणी समुद्रात मिसळत नाही आणि दुर्गंधी पसरत नाही. ही प्रणाली पूर्णतः पर्यावरणपूरक आणि दुर्गंधीमुक्त असल्याने किनाऱ्यावरील स्वच्छता आणि पर्यावरण संतुलन दोन्ही राखले जाणार आहे.
कुठे आहेत बायो टॉयलेट?
पालिकेने सध्या कार्यान्वित दोन बायो टॉयलेटपैकी एक वरळी डेअरीसमोरील पादचारी अंडरपासजवळ, तर दुसरे बिंदू माधव ठाकरे चौकाजवळील अंडरपासच्या उत्तरेला बसवले गेले आहे. प्रत्येक शौचालय ब्लॉकमध्ये ११ आसने असून, अपंगांसाठी स्वतंत्र सुविधा, तसेच बमहिलांसाठी सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन आणि इन्सिनरेटर (पॅड जाळण्याची यंत्रणा) बसवण्यात आली आहे.
