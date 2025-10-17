आयआयटी वसतिगृहात विद्यार्थ्यांची आक्षेपार्ह चित्रण
आयआयटी वसतिगृहात विद्यार्थ्यांचे आक्षेपार्ह चित्रण
माजी विद्यार्थ्याविरोधात गुन्हा
मुंबई, ता. १७ ः पवईच्या आयआयटी संकुलात वस्तीस असलेल्या विद्यार्थ्यांचे आक्षेपार्ह फोटो, व्हिडिओ काढणाऱ्या तरुणाविरोधात पोलिसांनी गुरुवारी (ता. १६) गुन्हा नोंदवला. आरोपी आयआयटीचा माजी विद्यार्थी असून, राहुल पांडे (वय ३२) असे त्याचे नाव आहे.
ठाण्याच्या रामचंद्र नगर येथे राहणाऱ्या राहुलने जुलै २०२५मध्ये इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग विभागातून एमटेक पूर्ण केले आहे. सध्या तो नोकरीच्या शोधात होता. आयआयटीतील परिचित व्यक्तीच्या शिफारशीवर दोन दिवसांचा पास मिळवून राहुल ११ ऑक्टोबरपासून वसतिगृह क्रमांक १४ येथील एका मित्राच्या खोलीवर राहत होता. या वसतिगृहातील दोन विद्यार्थ्यांनी १२ ऑक्टोबरला राहुलला शौचालयात, न्हाणीघरात चोरून फोटो, व्हिडिओ घेताना रंगेहाथ पकडले आणि सुरक्षा रक्षकांच्या हवाली केले. तेथे राहुलच्या मोबाईलची तपासणी करण्यात आली. तेव्हा त्यात अनेक विद्यार्थ्यांचे नग्नावस्थेतील फोटो, व्हिडिओ आढळले. याप्रकरणी आयआयटी प्रशासनाने सुरक्षा निरीक्षकास राहुलविरोधात पोलिस तक्रार करण्याचे आदेश देण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.