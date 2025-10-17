‘थॅलेसिमिया मुक्ती’साठी जॅकी श्रॉफची मदत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ ः हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते जॅकी श्रॉफ यांनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची मंत्रालयात सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीदरम्यान थॅलेसिमिया या रक्ताच्या आनुवंशिक आजाराबाबत समाजात जनजागृती घडवून आणण्यासाठी शासनाला सहकार्य करण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली.
जॅकी श्रॉफ हे गेल्या काही वर्षांपासून विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून थॅलेसिमिया विषयावर सातत्याने कार्यरत आहेत. या आजाराविषयी समाजात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी त्यांनी अनेक उपक्रम राबवले असून, लोकांमध्ये संवेदनशीलता वाढावी, यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. थॅलेसिमिया या गंभीर आजारावर मात करण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी, सेवाभावी संस्था, संघटना, प्रतिष्ठित नागरिक आणि वैद्यकीय तज्ज्ञ यांनी एकत्र येऊन कार्य करणे आवश्यक आहे. या अभियानाला लोकचळवळीचे स्वरूप मिळावे आणि या आजाराविषयी सर्वसामान्यांमध्ये अधिक व्यापक जनजागृती व्हावी, असे प्रतिपादन आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले. ‘थॅलेसिमियामुक्त महाराष्ट्र’ या राज्य शासनाच्या अभियानासाठी अभिनेते जॅकी श्रॉफ यांची सदिच्छादूत म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत या भेटीत अनौपचारिक चर्चा झाली. या वेळी राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे डॉ. पुरुषोत्तम पुरी, उपमुख्यमंत्री वैद्यकीय मदत कक्षप्रमुख मंगेश चिवटे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते.
