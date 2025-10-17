आईने ‘यकृत’ देऊन वाचविले मुलीचे प्राण
आईने ‘यकृत’ देऊन
वाचविले मुलीचे प्राण
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून ‘आर्थिक आधार’
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ ः सात वर्षांची देवांशी अनेक महिन्यांपासून यकृताच्या गंभीर आजाराशी झुंज देत होती. डॉक्टरांनी अखेर ‘यकृत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेचा’ एकमेव पर्याय असल्याचे सांगितले. भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या कुटुंबाला शस्त्रक्रियेसाठी लागणारा अंदाजे खर्च २० लाख परवडणारा नसल्याने ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षा’चा त्यांना आर्थिक आधार मिळाला. तसेच देवांशीच्या आईने तिला यकृत दिल्यानंतर तिच्यावर यशस्वी उपचार करण्यात आले.
वाशिम जिल्ह्यातील मंगरूळपीर तालुक्यातील वरूड (बु.) येथे राहणारे देवांशीचे वडील रवींद्र गावंडे हे भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय करत असून, अनेक दिवसांपासून देवांशी पोटदुखी, ताप, मळमळ होणे आदींमुळे आजारी पडत होती. सुरुवातीला मंगरूळपीर आणि अकोला येथे तिच्यावर उपचार करण्यात आले; परंतु प्रकृतीत सुधारणा होत नसल्याने तिला नागपूर येथे हलविण्यात आले. वैद्यकीय तपासणीनंतर, डॉक्टरांनी तिचे यकृत गंभीर स्वरूपात बाधित झाल्याने यकृत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया गरजेची असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, देवांशीच्या वडिलांनी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाकडे मदतीसाठी नोंद केली. त्याचबरोबर समाजमाध्यमावर मदतीकरिता आवाहन केले. कक्षाच्या पुढाकाराने देवांशीवर पुढील उपचार मुंबईतील वाडिया रुग्णालयात सुरू झाले. या उपचारासाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष, टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून तसेच सामान्य नागरिकांकडून उपचाराची मोठी रक्कम उभी राहिली. देवांशीवर ७ जुलै रोजी यकृत प्रत्यारोपणाची यशस्वी शस्त्रक्रिया पार पडली असून तिला नुकतेच रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे.
तिची प्रकृती स्थिर असून तिच्या प्रकृतीत दिवसेंदिवस सुधारणा होत आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष आणि टाटा ट्रस्टच्या मदतीमुळेच आमच्या मुलीचे प्राण वाचले, असे देवांशीचे वडील रवींद्र गावंडे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार प्रत्येक गरजू, गरीब रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळावेत, यासाठी कक्षाच्या माध्यमातून आम्ही प्रयत्न करत आहोत. देवांशी त्याचे एक उदाहरण आहे. आम्ही वेळेवर मदत करू शकलो, याचा आम्हाला आनंद आणि समाधान आहे.
- रामेश्वर नाईक, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षप्रमुख, धर्मादाय रुग्णालय
