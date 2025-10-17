वरळीतील १६९ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई
मुंबई, ता. १७ ः मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पालगत आणि वरळी येथील खान अब्दुल गफार खान मार्ग येथे असलेल्या मद्रासवाडीतील एकूण १६९ अनधिकृत बांधकामे पालिकेने हटवली. जी (दक्षिण) विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त स्वप्नजा क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वात ही कारवाई हाती घेण्यात आली होती.
अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करणे आणि नागरी नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या निर्देशांनुसार कारवाई केली जाते आहे. या कारवाईअंतर्गत पावसाचे पाणी साचण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या मद्रासवाडीतील एकूण १६९ अनधिकृत बांधकामांवर ३५ मनुष्यबळ आणि विविध संयंत्रांच्या साहाय्याने ही कारवाई करण्यात आली. या वेळी वरळी पोलिस ठाण्याकडून पुरेसा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
दरम्यान, अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणांवर कारवाईची ही मोहीम सातत्याने सुरू राहील, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
