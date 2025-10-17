‘वार्ड बॉय’चे काम करण्याची इंटर्न डॉक्टरांवर वेळ
‘वाॅर्ड बॉय’चे काम करण्याची इंटर्न डॉक्टरांवर वेळ
‘एफएआयएमए’च्या सर्वेक्षणातील निष्कर्ष
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशनतर्फे (एफएआयएमए) देशभरातील वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेवर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून चिंताजनक बाबी समोर आल्या आहेत. या अहवालानुसार, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये कार्यरत तब्बल ७४ टक्के इंटर्न डॉक्टर रुग्णांचे उपचार करण्याऐवजी वाॅर्ड बॉय आणि लिपिकांची कामे करीत आहेत. तसेच ४१ टक्के वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी रुग्णालयांमधील कामकाजाचे वातावरण अयोग्य आहे. याशिवाय ८९.४ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कमतरतेमुळे वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचे नमूद केले.
या सर्वेक्षणात देशातील २८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील दोन हजारांहून अधिक वैद्यकीय व्यावसायिकांची (विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक) मते घेण्यात आली. त्यापैकी ९०.४ टक्के सरकारी संस्थांतील आणि ७.८ टक्के खासगी महाविद्यालयांतील सहभागी होते. एम्स, पीजीआय, जेआयपीएमईआर यासारख्या राष्ट्रीय संस्थांपासून अंदमान-निकोबारसारख्या दुर्गम भागांतील डॉक्टरांनीही सहभाग नोंदवला.
एफएआयएमएचे अध्यक्ष डॉ. अक्षय डोंगरदिवे यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय टास्क फोर्स २०२४ने इंटर्न डॉक्टरांसाठी निश्चित ड्युटी अवर्स, मानसिक आरोग्य समुपदेशक, पालक-शिक्षक वार्षिक बैठक आणि मानसिक आरोग्यासाठी १० दिवसांची रजा अशा शिफारशी केल्या होत्या, मात्र प्रत्यक्षात या शिफारशींचे पालन झालेले नाही. हा सर्वेक्षण अहवाल लवकरच राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग आणि नीती आयोगाकडे सुपूर्द केला जाणार असून, तातडीने सुधारणात्मक पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
