दिव्यांग सक्षमीकरणासाठी ‘सर्वसमावेशक महाराष्ट्र’
समान संधीसह शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर भर
मुंबई, ता. १७ : राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना सक्षम करण्यासाठी आणि शिक्षण रोजगारांसह त्यांच्या कौशल्यविकासावर भर देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘सर्वसमावेशक महाराष्ट्र’ हा व्हिजन डाक्युमेंटचा कार्यक्रम आखला आहे. या कार्यक्रमातून राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींसाठी पहिल्यांदाच सर्वांगीण विकासाचा व्यापक धोरणात्मक आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे.
दिव्यांग कल्याण विभागाने नुकताच आपल्या संकेतस्थळावर ‘सर्वसमावेशक महाराष्ट्र’ नावाचा दिव्यांगाच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा जाहीर केला आहे. त्यानुसार समान हक्कांसह शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, संशोधन आणि जनजागृती यावर आधारित धोरणात्मक पायाभूत व्यवस्था उभारली जाणार आहे. त्याद्वारे राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना सर्वसमावेशक शिक्षण, पायाभूत सुविधा, अर्थपूर्ण रोजगार आणि सक्रिय सामाजिक समावेशन निश्चित करून त्या सक्षम करणे व त्याद्वारे सामाजिक एकात्मता निश्चित केली जाणार आहे. जनजागृती, हक्कांसाठी पाठपुरावा आणि सर्व भागधारकांचे सहकार्याद्वारे दिव्यांगजनांची प्रतिष्ठा, सन्मान, स्वायत्तता आणि हक्कांचे रक्षण करण्यात येणार आहे. दिव्यांगांना स्वतंत्र आणि सुरक्षित जीवन जगण्यासाठी सक्षम करून संशोधनआधारित आणि नावीन्यपूर्ण संकल्पनांना प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक व रोजगार क्षेत्रात दिव्यांग अनुकूल धोरणांची अंमलबजावणी करून विशेष रोजगार विनिमय केंद्रे, समावेशक भरती व उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन सार्वजनिक जीवनात दिव्यांगांचा सहभाग वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
प्रमुख उद्दिष्टे
- वापरात सुलभता आणणे, समान संधी व भेदभावरहितता सुनिश्चित करणे.
- शिक्षण आणि कौशल्य विकास, आरोग्य, पुनर्वसन आणि सर्वांगीण सक्षमीकरण करणे.
- जनजागृती करणे व दिव्यांगांच्या हक्कांसाठी पाठपुरावा करणे. दिव्यांगांच्या हक्कांचे संनियंत्रण व संरक्षण करणे.
- क्रीडा आणि मनोरंजन क्षेत्रात समावेश, संशोधन आणि नवकल्पनेला प्रोत्साहन देणे.
या सुविधा मिळणार
दिव्यांगांना सार्वजनिक इमारती, वाहतूक व्यवस्था, डिजिटल माहिती दिव्यांगांसाठी सुलभ केली जाणार आहे. तसेच ‘सुगम्य भारत अभियाना’अंतर्गत रेट्रोफिटिंग आणि ऑडिट, ब्रेल, स्पर्शज्ञान फर्शी, ऑडिओ-व्हिज्युअल सहाय्य उपकरणांचा वापर केला जाणार आहे.
पुनर्वसनासाठी खास उपक्रम
दिव्यांगांसाठी निवृत्तिवेतन, गृहनिर्माण, कर्ज व उद्योजकतेसाठी योजना, राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ यांच्याशी भागीदारी, गरिबी निर्मूलनासाठी उपक्रम राबवला जाईल. सर्वांगीण कल्याण साध्य करण्यासाठी केंद्र व राज्यस्तरीय योजना राबविल्या जाणार आहेत. कर्जसुविधा, कौशल्य विकास व उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील. दिव्यांग पुनर्वसन, सहाय्यक तंत्रज्ञान आणि इतर संबंधित क्षेत्रांमध्ये संशोधनाला प्रोत्साहन देणे. ज्यायोगे नवनिर्मिती व पुराव्याधारित पद्धतींना चालना मिळेल यावर भर दिला जाईल.
कोट
दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासाचे व्हिजन डाक्युमेंट आणि त्याचा रोडमॅप मांडण्यात आला आहे. त्यांना समाजात न्याय, हक्क, अधिकार आहेत. त्यांच्या सक्षमीकरणाची समाजासह शासनाचेही कर्तव्य आहे. या व्हिजन डाक्युमेंटमधून त्यांच्या जीवनात एक नवा मार्ग विकसित होईल.
- तुकाराम मुंढे, सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग
